مصر تطرح 6 قطع أراض متميزة في القاهرة على المستثمرين

أكدت وزارة المالية المصرية في بيان، حرصها على تعظيم العوائد الناتجة عن استثمار الأراضي الفضاء غير المستغلة، من خلال تحفيز القطاع الخاص على تطوير مشاريع مبتكرة تضيف قيمة اقتصادية وتترك أثرًا إيجابيًا على المناطق المحيطة، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة.

وأوضحت الوزارة أن هذا التوجه يهدف إلى إتاحة فرص واعدة للمستثمرين والمطورين العقاريين وصناديق الاستثمار العقاري والشركات ذات الخبرة في مجال تطوير المشاريع العمرانية، بما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وتحقيق نمو مستدام في مختلف المناطق.

وبحسب البيان، قالت وزارة المالية المصرية إنها تعتزم خلال الأسابيع المقبلة طرح المرحلة الأولي بـ 6 قطع أراض متميزة وغير مستغلة بمنطقة الدراسة بالقاهرة.

وأكدت الوزارة حرصها على إتاحة بيانات قطع الأراضي لمجتمع الأعمال قبل الإعلان عنها؛ بما يسمح لهم بالمعاينة والدراسة المتأنية لأوجه الاستغلال الأمثل وذلك بشكل مبدئي ولحين إتاحة كراسة الشروط، التي ستتضمن كل التفاصيل ذات الصلة بما في ذلك الاشتراطات البنائية وغيرها.