مضمار بطول 800 متر في الظاهرية لتعزيز نمط الحياة الصحي

الأحد ١٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٢٨ مساءً
مضمار بطول 800 متر في الظاهرية لتعزيز نمط الحياة الصحي
المواطن - واس

أنهت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية الظاهرية، أعمال تنفيذ مضمار بطول 800 متر، في إطار جهودها لنشر ثقافة المشي وتعزيز نمط الحياة الصحي وتحسين المشهد الحضري.

ويضم المشروع، مسارًا مخصصًا للمشاة وآخر للدراجات الهوائية، إضافة إلى مواقف جانبية، وإنارة جمالية، وتشجير، ومقاعد للجلوس، إلى جانب إنشاء قنوات لتصريف مياه الأمطار، بما يسهم في رفع مستوى جودة الحياة للسكان والزوار.

وبينت الأمانة، أن المشروع يأتي ضمن مبادراتها لتهيئة بيئة حضرية، وتوفير مرافق عامة لتعزيز الأنشطة الرياضية والترفيهية، بما ينسجم مع تطلعات برنامج جودة الحياة في رؤية المملكة 2030.

