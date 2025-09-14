مضمار بطول 800 متر في الظاهرية لتعزيز نمط الحياة الصحي

التأمينات الاجتماعية توضح المقصود برسالة “لم يعوض عنها” عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فلكية جدة: القمر يصل لحظة التربيع الأخير مساء اليوم نصائح طبية لضبط سكر الدم خلال أسبوعين لحظة اندلاع النيران في منطاد يقل مسؤولين في الهند طيران ناس يدشن خدمة الشحن الذاتي للأمتعة في مطار الملك خالد الدولي أمطار غزيرة على الباحة تستمر حتى الـ8 مساء أستراليا تطلق مشروع للصناعات الدفاعية بتكلفة ضخمة بدء تسجيل 59161 قطعة عقارية في منطقة الرياض ومحافظة جدة وزارة الصناعة تعالج 524 طلبًا لخدمة الفسح الكيميائي
أنهت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية الظاهرية، أعمال تنفيذ مضمار بطول 800 متر، في إطار جهودها لنشر ثقافة المشي وتعزيز نمط الحياة الصحي وتحسين المشهد الحضري.
ويضم المشروع، مسارًا مخصصًا للمشاة وآخر للدراجات الهوائية، إضافة إلى مواقف جانبية، وإنارة جمالية، وتشجير، ومقاعد للجلوس، إلى جانب إنشاء قنوات لتصريف مياه الأمطار، بما يسهم في رفع مستوى جودة الحياة للسكان والزوار.
وبينت الأمانة، أن المشروع يأتي ضمن مبادراتها لتهيئة بيئة حضرية، وتوفير مرافق عامة لتعزيز الأنشطة الرياضية والترفيهية، بما ينسجم مع تطلعات برنامج جودة الحياة في رؤية المملكة 2030.