مطارات الدمام تتصدر تقييم هيئة الطيران المدني لجودة الخدمة

الإثنين ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٤:٣٥ مساءً
مطارات الدمام تتصدر تقييم هيئة الطيران المدني لجودة الخدمة
المواطن - فريق التحرير

حققت مطارات الدمام إنجازاً مميزاً بعد أن تميزت جميعها في التقييم الشهري الشامل لجودة خدمة المطارات الصادر عن هيئة الطيران المدني.

وحصد مطار الملك فهد الدولي بالدمام ومطار القيصومة المركز الأول في فئتيهما، فيما جاء مطار الأحساء في المركز الثالث على مستوى فئته، وذلك تقديراً لجهودهم في تحسين تجربة المسافرين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

ويعكس هذا الإنجاز التزام مطارات الدمام بتطبيق أعلى معايير الجودة والتميز التشغيلي، وتعزيز دورها في دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تقديم تجربة سفر استثنائية للمسافرين.

 

