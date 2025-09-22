مطارات الدمام تتصدر تقييم هيئة الطيران المدني لجودة الخدمة

عروض وأركان تفاعلية في المدينة المنورة غدًا بمناسبة اليوم الوطني الـ95 فعاليات وبرامج رياضية بالعاصمة المقدسة بمناسبة اليوم الوطني سعود بن نايف: بلادنا تشهد إنجازات نوعية تصنع مستقبلًا مشرقًا يليق بمكانتها الشيخ السند يطلق كود منصات الرئاسة بهوية اليوم الوطني الشرع أمام الأمم المتحدة: سوريا لن تكون مصدر تهديد لأي طرف بفخر الأمجاد وعلوّ الرايات الخضراء.. وزارة الإعلام تحتفي باليوم الوطني السعودي 95 الاعتدال الخريفي الليلة التاسعة مساء إعلان نتائج القبول الموحد رقم 4 للعمل بقطاعات وزارة الداخلية سعر الذهب اليوم عند مستوى تاريخي جديد جامعة الفيصل تطلق محطة شمسية للبحث والابتكار
حققت مطارات الدمام إنجازاً مميزاً بعد أن تميزت جميعها في التقييم الشهري الشامل لجودة خدمة المطارات الصادر عن هيئة الطيران المدني.
وحصد مطار الملك فهد الدولي بالدمام ومطار القيصومة المركز الأول في فئتيهما، فيما جاء مطار الأحساء في المركز الثالث على مستوى فئته، وذلك تقديراً لجهودهم في تحسين تجربة المسافرين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.
ويعكس هذا الإنجاز التزام مطارات الدمام بتطبيق أعلى معايير الجودة والتميز التشغيلي، وتعزيز دورها في دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تقديم تجربة سفر استثنائية للمسافرين.