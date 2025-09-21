Icon

مطار بروكسل يلغي نصف رحلاته المغادرة بسبب هجوم إلكتروني

الأحد ٢١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٠٦ مساءً
المواطن - واس

أعلنت إدارة مطار بروكسل الأحد أنها طلبت من شركات الطيران إلغاء نصف الرحلات المغادرة المقررة يوم غدٍ الاثنين، نتيجة استمرار عطل في نظام تسجيل الوصول ناجم عن هجوم إلكتروني وقع الجمعة الماضي.

وأوضح متحدث باسم المطار أن شركة “كولينز إيروسبيس”، المزوّد لعدد من شركات الطيران حول العالم بأنظمة تسجيل الوصول والصعود، لم تتمكن بعد من توفير نسخة آمنة ومحدثة من البرنامج، وهو ما يعوق استعادة تشغيل النظام بشكل كامل.

