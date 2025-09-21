مطار بروكسل يلغي نصف رحلاته المغادرة بسبب هجوم إلكتروني

أعلنت إدارة مطار بروكسل الأحد أنها طلبت من شركات الطيران إلغاء نصف الرحلات المغادرة المقررة يوم غدٍ الاثنين، نتيجة استمرار عطل في نظام تسجيل الوصول ناجم عن هجوم إلكتروني وقع الجمعة الماضي.

وأوضح متحدث باسم المطار أن شركة “كولينز إيروسبيس”، المزوّد لعدد من شركات الطيران حول العالم بأنظمة تسجيل الوصول والصعود، لم تتمكن بعد من توفير نسخة آمنة ومحدثة من البرنامج، وهو ما يعوق استعادة تشغيل النظام بشكل كامل.