مظاهر البهجة ترتسم على وجوه الأطفال باحتفالات اليوم الوطني في الباحة

غمرت مشاعر الفرح والفخر وجوه أطفال منطقة الباحة وأهاليها وزوارها، وهم يشاركون في الاحتفاء باليوم الوطني الـ(95) للمملكة، عبر حضورهم الفعاليات والبرامج المصاحبة التي نُظّمت في المواقع السياحية والميادين العامة بمدينة الباحة وجميع محافظاتها ومراكزها.
ووثّقت “واس” جانبًا من مظاهر البهجة للأطفال والأسر خلال توافدهم إلى مواقع الفعاليات المقامة تحت شعار: “عزّنا بطبعنا”، إذ تزيّن الصغار والكبار بأعلام الوطن، وتعالت الابتسامات على وجوههم، في مشهد عكس مشاعر الولاء والانتماء، وأكّد رمزية هذه المناسبة الوطنية في تعزيز الارتباط بالوطن وتجديد معاني الفخر والاعتزاز.