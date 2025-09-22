Icon

بحلول 2030

معادن تخطط لمضاعفة إنتاج الذهب

الإثنين ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٣ صباحاً
معادن تخطط لمضاعفة إنتاج الذهب
المواطن - فريق التحرير

قال الرئيس التنفيذي لشركة شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، بوب ويلت، في مقابلة مع صحيفة “فايننشال تايمز” إن الشركة تعتزم إطلاق برنامج نمو سيحدث تأثيراً كبيراً، من خلال تطوير الموارد الطبيعية غير المستغلة في المملكة.

وأوضح ويلت، أن “معادن” والمملوكة بأغلبيتها لصندوق الاستثمارات العامة، وضعت أهدافاً جديدة ضمن مراجعة استراتيجيتها، تشمل مضاعفة إنتاج الذهب بحلول عام 2030، إلى جانب إنشاء سلسلة إمداد متكاملة للمعادن النادرة.

مضاعفة إنتاج الذهب

وتأتي هذه الخطط في إطار رؤية 2030، التي تستهدف تنويع الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على النفط.

يذكر أن “معادن” سجلت في النصف الأول من العام قفزة في أرباحها بنسبة 73% لتبلغ 3.47 مليار ريال، معظمها من نشاط الفوسفات.

كما تخطط الشركة لإنفاق 2.5 مليار دولار سنوياً على مدى السنوات الخمس المقبلة لتطوير موارد محلية تشمل النحاس والذهب والمعادن النادرة، في وقت تتسابق فيه دول العالم لتأمين المعادن الحيوية لصناعات مثل السيارات الكهربائية والدفاع.

 

