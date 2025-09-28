مقتل شخص وإصابة 9 في هجوم على كنيسة بميشيجان الأمريكية

أعلنت الشرطة في بلدة جراند بلانك بولاية ميشيجان الأمريكية أن شخصًا قُتل وأصيب تسعة آخرون، بعدما اقتحم رجل بسيارته مدخل إحدى الكنائس، ثم أطلق النار باتجاه الموجودين داخله.

وقال قائد الشرطة وليام رينيه: إن المهاجم -وهو رجل في الأربعين من عمره من مدينة بيرتون-، ترجل من سيارته وبدأ إطلاق النار، في وقت كان المئات داخل الكنسية.

وأضاف أن المبنى اشتعلت فيه النيران عقب الاصطدام، فيما هرعت فرق الإطفاء والطوارئ إلى الموقع لمحاولة السيطرة على الحريق وإنقاذ العالقين.