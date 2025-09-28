مقتل شخص وإصابة 9 في هجوم على كنيسة بميشيجان الأمريكية

برشلونة يتجاوز سوسيداد بصعوبة وينتزع صدارة الدوري الإسباني من ريال مدريد ضبط 6267 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع وزير العدل: التشريع في السعودية يرتكز على الوضوح والمشاركة المجتمعية أرسنال يفوز على نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الهلال يواجه ناساف الأوزبكي في الجولة الثانية لدوري أبطال آسيا للنخبة مواعيد مباريات دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين 70% ارتفاع تسجيل براءات اختراع المكاتب الإقليمية في السعودية إنجاز غير مسبوق لأول سعودي يحصد تصنيف الإيكاو الدولي سكني يوضح آلية التعامل مع طلبات مستفيدي الضمان أضرار التدخين منها السكتة القلبية وتساقط الأسنان
أعلنت الشرطة في بلدة جراند بلانك بولاية ميشيجان الأمريكية أن شخصًا قُتل وأصيب تسعة آخرون، بعدما اقتحم رجل بسيارته مدخل إحدى الكنائس، ثم أطلق النار باتجاه الموجودين داخله.
وقال قائد الشرطة وليام رينيه: إن المهاجم -وهو رجل في الأربعين من عمره من مدينة بيرتون-، ترجل من سيارته وبدأ إطلاق النار، في وقت كان المئات داخل الكنسية.
وأضاف أن المبنى اشتعلت فيه النيران عقب الاصطدام، فيما هرعت فرق الإطفاء والطوارئ إلى الموقع لمحاولة السيطرة على الحريق وإنقاذ العالقين.