مقتل 5 وإصابة 5 بجروح خطيرة في إطلاق نار بالقدس

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، بمقتل 5 أشخاص وإصابة 14 أخرين عند مفترق مستوطنة راموت، فيما اقتحم الجيش الإسرائيلي مخيم قلنديا شمالي القدس الشرقية.

وأوضحت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن إطلاق نار عند مستوطنة راموت بالقرب من القدس أسفر عن مقتل 5 إشخاص وإصابة 14 آخرين، من بينهم 5 جروحهم خطيرة، فيما تمت معالجة العديد من المصابين في موقع الحادث، وفق الإسعاف الإسرائيلي.

إطلاق نار بالقدس

وذكرت صحيفة “إسرائيل هيوم” أن الهجوم في القدس نفذه شخصان جاءا من الضفة الغربية وعلى الأرجح من إحدى قرى رام الله.

مراسل العربية: 5 قتلى و14 مصابا بينهم حالات حرجة في حادثة إطلاق نار في حي راموت بالقدس والإعلام الإسرائيلي: تمت تصفية منفذي الهجوم#القدس #إسرائيل #العربية pic.twitter.com/76wPgXmtO8 — العربية مصر (@AlArabiya_EGY) September 8, 2025

ونقلت مواقع فلسطينية على منصة إكس عن وسائل إعلام إسرائيلية أن منفذي عملية إطلاق النار “من بلدتي القبيبة وقطنة”، شمال غرب القدس المحتلة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن “سلاح أحد منفذي الهجوم الذي تم العثور عليه في مكان الحادث هو بندقية كارلو”، وفقا لـ”سكاي نيوز عربية”.

وإثر ذلك اقتحم الجيش الإسرائيلي مخيم قلنديا شمال القدس، وأغلق الحواجز العسكرية المؤدية لرام الله بعد عملية إطلاق النار، فيما أغلق الجيش الإسرائيلي جميع المعابر والمداخل والمخارج للقرى المحيطة بمدينة القدس.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي فرض إغلاقًا على 4 قرى فلسطينية قريبة في أعقاب الهجوم عند تقاطع “راموت”.