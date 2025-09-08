Icon

تنبيه من أمطار ورياح نشطة على نجران Icon مقتل 5 وإصابة 5 بجروح خطيرة في إطلاق نار بالقدس Icon إعصار تاباه يصل جنوب الصين Icon شاهد.. عاصفة تقتلع شجرة بمحايل عسير Icon 3 سلوكيات سلبية تسبب النزلات المعوية Icon ترامب: سنتوصل إلى اتفاق بشأن غزة قريبًا جدًا Icon أمطار غزيرة على عسير تستمر حتى الـ 8 مساء Icon خلال 48 ساعة.. إيداع دعم حساب المواطن للدفعة الـ 94 Icon الأنشطة غير النفطية تنمو بنسبة 4.6% في الربع الثاني 2025 Icon درجات الحرارة.. الدمام الأعلى بـ46 مئوية والرياض 40 مئوية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

مقتل 5 وإصابة 5 بجروح خطيرة في إطلاق نار بالقدس

الإثنين ٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٠٦ مساءً
مقتل 5 وإصابة 5 بجروح خطيرة في إطلاق نار بالقدس
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، بمقتل 5 أشخاص وإصابة 14 أخرين عند مفترق مستوطنة راموت، فيما اقتحم الجيش الإسرائيلي مخيم قلنديا شمالي القدس الشرقية.

وأوضحت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن إطلاق نار عند مستوطنة راموت بالقرب من القدس أسفر عن مقتل 5 إشخاص وإصابة 14 آخرين، من بينهم 5 جروحهم خطيرة، فيما تمت معالجة العديد من المصابين في موقع الحادث، وفق الإسعاف الإسرائيلي.

قد يهمّك أيضاً
مقتل وإصابة 20 أمريكيًّا في إطلاق نار جماعي بولاية إنديانا

مقتل وإصابة 20 أمريكيًّا في إطلاق نار جماعي بولاية إنديانا

أول تعليق من السفارة على حادث إصابة مواطن في إطلاق نار بنورث كارولينا

أول تعليق من السفارة على حادث إصابة مواطن في إطلاق نار بنورث كارولينا

إطلاق نار بالقدس

وذكرت صحيفة “إسرائيل هيوم” أن الهجوم في القدس نفذه شخصان جاءا من الضفة الغربية وعلى الأرجح من إحدى قرى رام الله.

ونقلت مواقع فلسطينية على منصة إكس عن وسائل إعلام إسرائيلية أن منفذي عملية إطلاق النار “من بلدتي القبيبة وقطنة”، شمال غرب القدس المحتلة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن “سلاح أحد منفذي الهجوم الذي تم العثور عليه في مكان الحادث هو بندقية كارلو”، وفقا لـ”سكاي نيوز عربية”.

وإثر ذلك اقتحم الجيش الإسرائيلي مخيم قلنديا شمال القدس، وأغلق الحواجز العسكرية المؤدية لرام الله بعد عملية إطلاق النار، فيما أغلق الجيش الإسرائيلي جميع المعابر والمداخل والمخارج للقرى المحيطة بمدينة القدس.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي فرض إغلاقًا على 4 قرى فلسطينية قريبة في أعقاب الهجوم عند تقاطع “راموت”.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد