مقرن بن عبدالعزيز وسعود بن مشعل يؤديان صلاة الميت على الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز

أدى صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة اليوم، بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام، صلاة الميت على صاحبة السمو الملكي الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمها الله-.

كما أدى الصلاة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، وأبناء الفقيدة صاحب السمو الأمير نواف بن عبدالعزيز بن تركي، وصاحب السمو الأمير تركي بن عبدالعزيز بن تركي، وصاحب السمو الأمير سلطان بن عبدالعزيز بن تركي، كما أدى الصلاة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن ممدوح بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ممدوح بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن ممدوح بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن ثامر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز، وعدد من أصحاب السمو الأمراء.