مكتبة الملك عبدالعزيز تطلق معرض “الموحّد” بمناسبة اليوم الوطني 95

افتتح معالي المشرف العام لمكتبة الملك عبدالعزيز العامة فيصل بن عبدالرحمن بن معمر ، ظهر الأحد 21 سبتمبر 2025م معرض :( الموحِّد) الذي يضم مجموعة من المقتنيات المحفوظة لديها عن سيرة الملك عبدالعزيز آل سعود – طيب الله ثراه – والذي يُقامُ بقاعة المعارض بفرع المكتبة بحي المربع بالرياض، ويستمر حتى 23 أكتوبر 2025م ويستقبل الزوار ما بين 9 صباحا إلى 7 مساء.



يأتي المعرض ضمن مجموعة من الفعاليات التي تقيمها المكتبة بمناسبة احتفاء المملكة بيومها الوطني الخامس والتسعين الذي يوافق الثالث والعشرين من سبتمبر الجاري.

ويتضمن المعرض صورا متنوعة للملك عبدالعزيز، تبين مسيرته في البناء وتوحيد المملكة، عبر مرحلة تاريخية مديدة أسست لقيم وطنية راسخة، كما تضمن صورًا لمقابلاته ولقاءاته الدبلوماسية مع عدد من الملوك والرؤساء والدبلوماسيين خلال ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين.



كما يضم مجموعات نادرة من رسائله، ومجموعة من الطوابع البريدية التي صدرت في عهده، بالإضافة إلى مجموعة من الصحف العالمية التي رصدت مقابلاته وتتبعت قراراته السياسية والاقتصادية المؤثرة إقليميا ودوليا.

وأوضح معالي الأستاذ فيصل بن معمر في كلمته التي ألقاها بمناسبة إقامة المعرض أن المعرض يأتي بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني، ففي يومنا الوطني نستكمل أشياء كثيرة عندما نحتفل بمرور 95 عاما من تأسيس المملكة التي يمتد عمقها التاريخي لأكثر من ثلاثة قرون.

وأضاف ابن معمر أن إقامة الدولة السعودية ، بدأت برسالة التوحيد، وتوجت بالوحدة التي حققها الملك عبدالعزيز، فجمعت بين التوحيد والوحدة، التوحيد الذي انطلق في عهد الإمام محمد بن سعود، والتوحيد والوحدة الذي ترسخ في عهد الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه.

وبين ابن معمر أن من أعظم الأمور التي تحققت في هذه البقعة من العالم، ارتباطنا بقيمنا وهويتنا ومورثنا الأصيل، فالملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- موجود في كل بيت وكل مدينة وكل قرية، وما زال نداء التوحيد والوحدة باقٍ في نفوس المواطنين جيلًا بعد جيل، فهو ليس احتفاءً سنويًا بل شموخًا واعتزازًا نستلهمُ منه قصّةَ وطنٍ ظلّ عظيمًا في كل مراحله التاريخية ولذلك نحن في المكتبة نتشرف أن لدينا واجبات عظيمة، تجاه التأسيس والوحدة والمعرفة، ومن هنا كان توجه المكتبة الكبير يتمثل في العناية باسم الملك عبدالعزيز ومسيرته وتاريخه، حيث خصصت المكتبة قاعة بحثية هي قاعة الملك عبدالعزيز، كما أعدت قاعدة بيانات الملك عبدالعزيز، فيما أصدرت مجموعة من الكتب والدراسات التي يضمها المعرض.

واختتم ابن معمر بالقول: نحن ولله الحمد نعيش في عصر مزدهر في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – ، اللذان جمعا بين الإرادة والتحديث والتطوير والإدارة، من خلال ما تحقق عبر رؤية 2030 وما نراه من تطوير ومن إعلاء شأن المملكة من خلال ترابطنا الاجتماعي، والحفاظ على مواردنا الاقتصادية، ومن خلال التسابق مع العالم صوب كل جديد.