Icon

مكمّل نباتي يعزز المناعة ويكافح السرطان Icon القبض على مقيم ومخالف لسرقتهما أجزاء من مركبتين متوقفتين بالرياض Icon وظائف شاغرة لدى وزارة الطاقة Icon استقرار سعر الدولار مع ترقب بيانات الوظائف الأمريكية Icon العاصفة الاستوائية “بيباه” تضرب اليابان Icon ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى خلال أسبوع Icon أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد على عدة مناطق Icon وظائف شاغرة بشركة BAE SYSTEMS في 5 مدن Icon القبض على 4 مخالفين لصيدهم الذئب العربي في المدينة المنورة Icon وظائف شاغرة في شركة التصنيع Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
صحة وطب‎

مكمّل نباتي يعزز المناعة ويكافح السرطان

الجمعة ٥ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠٥ صباحاً
مكمّل نباتي يعزز المناعة ويكافح السرطان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

اكتشف باحثون من جامعة شيكاغو أن الزياكسانثين، وهو كاروتينويد مشتق من النباتات معروف بفوائده في حماية البصر، قد يعمل أيضاً كمركب معزز للمناعة من خلال تعزيز نشاط الخلايا المناعية في مكافحة السرطان.

تستند هذه الدراسة إلى سنوات من العمل الذي أجراه مختبر تشين لفهم كيفية تأثير العناصر الغذائية على جهاز المناعة بشكل أفضل. من خلال فحص مجموعة كبيرة من مغذيات الدم.

قد يهمّك أيضاً
جمعية “بلسم” تثقف زوار “ربيع بريدة” بمخاطر السرطان

جمعية “بلسم” تثقف زوار “ربيع بريدة” بمخاطر السرطان

مفاجأة من العيار الثقيل.. الطفرات الجينية سبب 66% من إصابات السرطان

مفاجأة من العيار الثقيل.. الطفرات الجينية سبب 66% من إصابات السرطان

وقد حدد الفريق الزياكسانثين كمركب يُعزز بشكل مباشر نشاط الخلايا التائية CD8+، وهي نوع أساسي من الخلايا المناعية التي تقضي على الخلايا السرطانية.

وبحسب “مديكال إكسبريس”، يُباع الزياكسانثين كمكمّل غذائي يُصرف بدون وصفة طبية لصحة العين، ويوجد بشكل طبيعي في خضراوات مثل الفلفل البرتقالي والسبانخ والملفوف (الكرنب).

وهذا المكمّل غير مُكلف، ومتوفر على نطاق واسع، وجيد التحمل، والأهم من ذلك، أن مستوى سلامته معروف؛ ما يعني أنه يُمكن اختباره بأمان كعلاج مُكمّل لعلاجات السرطان.

وفي نماذج الفئران، أدت المكملات الغذائية المحتوية على الزياكسانثين إلى إبطاء نمو الورم.

والأهم من ذلك، عند دمجه مع مثبطات نقاط التفتيش المناعية – وهو نوع من العلاج المناعي الذي أحدث نقلة نوعية في علاج السرطان في السنوات الأخيرة – عزز الزياكسانثين بشكل كبير التأثيرات المضادة للأورام مُقارنةً بالعلاج المناعي وحده.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد