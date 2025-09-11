ملتقى الأعمال السعودي – الجنوب أفريقي يبحث تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثماريّة

ملتقى الأعمال السعودي – الجنوب أفريقي يبحث في الرياض تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثماريّة بين البلدين شهدت العاصمة الرياض اليوم، انعقاد ملتقى الأعمال السعودي– الجنوب أفريقي، وذلك على هامش الدورة العاشرة للجنة السعودية – الجنوب أفريقية المشتركة، بحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، ومعالي وزير التجارة والصناعة والمنافسة في جنوب أفريقيا باركس تاو، بمشاركة واسعة من رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين.

وأكّد الجانبان أهمية المُضي في تنفيذ خارطة الطريق المشتركة، وتوسيع آفاق التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والاجتماعية والثقافية، بما يعكس عمق العلاقات الثنائية ورغبة الطرفين في الانتقال بها إلى مستويات أكثر تكاملًا.

وأكّد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية في كلمته الافتتاحية، أن هذه المنصة تأتي امتدادًا لمسار طويل من تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا، موضحًا أن السنوات الماضية شهدت بناء جذور قوية عبر التجارة والاستثمار والتبادل الثقافي، وهو ما يمثل رصيدًا مهمًا لمواصلة الاستثمار والدعم بما يحقق مصالح الطرفين، مبينًا أن إنشاء مجلس أعمال المملكة في أفريقيا كان محطة بارزة في هذا المسار، حيث شكّل آلية أساسية للحوار وتسهيل الشراكات الاقتصادية والتجارية ومعالجة احتياجات الشركات في كلا البلدين.

ولفت الانتباه إلى أن اجتماع المجلس الناجح في جوهانسبرغ خلال أكتوبر 2024، أسفر عن نتائج ملموسة تمثلت في فتح قنوات جديدة للتعاون وتعزيز التجارة وإطلاق شراكات معمّقة بين القطاع الخاص في كلا البلدين.

وأشار الوزير إلى أن اللقاء يأتي ليؤكد استمرار هذا المسار وتوسّع آفاقه، إذ تتعزز فرص التعاون والاستثمار بين المملكة وجنوب أفريقيا بوتيرة متسارعة، مبينًا أن هذه الإمكانات تنبع من جانبين رئيسيين، أولهما ما تتيحه رؤية المملكة 2030 بصفتها خطةً شاملةً للتحول الاقتصادي؛ تفتح آفاقًا غير مسبوقة أمام الشركات الدولية في مختلف القطاعات، أما الجانب الثاني فيتمثل في التقاء هذه الرؤية مع الحاجة المتنامية للتعاون في مجالات حيوية مثل التعدين الذي يشهد طلبًا متزايدًا، إلى جانب قطاعات أخرى واعدة يمكن أن تسهم في تحقيق ازدهار مشترك يعزز طموحات البلدين ويدعم حضورهما الاقتصادي عالميًا.

من جانبه أشاد معالي وزير التجارة والصناعة والمنافسة في جنوب أفريقيا باركس تاو، بالشراكة الاقتصادية بين المملكة وجنوب أفريقيا، واصفًا إياها بالشراكة الواعدة المبنية على تكامل القدرات والإمكانات، مؤكدًا أن المملكة تمثل بوابة بلاده إلى أسواق الشرق الأوسط، فيما تعد جنوب أفريقيا بوابة المملكة إلى القارة الأفريقية، مضيفًا أن بلاده تتطلع إلى توسيع التعاون مع المملكة في مجالات التجارة والزراعة والبنية التحتية، بما يسهم في نقل التقنية وتطوير القدرات البشرية والمالية والاستثمارية.

ويأتي هذا الملتقى امتدادًا للاجتماع الذي عقد في جوهانسبرغ عام 2024، الذي فتح آفاقًا جديدة للتعاون الثنائي، فيما يعكس اجتماع الرياض الإرادة المشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بما يتماشى

مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويؤكد مكانة جنوب أفريقيا شريكًا اقتصاديًا رئيسيًا للمملكة في القارة الأفريقية.

يُذكر أن العلاقات الاقتصادية بين المملكة وجنوب أفريقيا شهدت خلال الأعوام الأخيرة نموًا ملحوظًا تجسد في استثمارات إستراتيجية وتدفقات تجارية متزايدة، شملت مشاريع في مجالات الطاقة المتجددة والبتروكيماويات والصناعات الزراعية، في حين بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نحو 5.7 مليارات ريال في عام 2024، ما يعكس عمق الشراكة ويؤسس لتنويع أكبر في مسارات التعاون المستقبلية.