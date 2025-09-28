ملكية الرياض تستضيف مسرحية ويكد لأول مرة بالشرق الأوسط

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، بالتعاون مع مجموعة برودواي، عن استضافة العرض العالمي الشهير “ويكد” لأول مرة في الشرق الأوسط، على مسرح مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، خلال الفترة (3 – 20 ديسمبر 2025م).

ويأتي هذا العرض الموسيقي، الذي يُقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، خطوةً بارزةً ضمن جهود الهيئة الرامية إلى استقطاب التجارب الثقافية والفنية العالمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث ينطلق من الرياض ليبدأ جولته في مختلف دول الشرق الأوسط.

وبهذه المناسبة قال نائب الرئيس التنفيذي لقطاع نمط الحياة في الهيئة الملكية لمدينة الرياض المهندس خالد بن عبدالله الهزاني: “نسعد باستضافة العرض الموسيقي العالمي للمرة الأولى في المنطقة؛ تعزيزًا لالتزام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بتقديم خيارات ترفيهية وثقافية رفيعة المستوى لجميع فئات المجتمع، بما يواكب مستهدفات برنامج جودة الحياة ضمن رؤية المملكة 2030”.

وقال مؤلف وملحن العرض ستيفن شوارتز: “يسعدني أن تصل ويكد إلى الرياض للمرة الأولى، وهذا العرض يحمل طاقة وإبداعًا متجددين، مع حفاظه على جوهر قصتنا التي تحتفي بالصداقة والحب والشجاعة في الدفاع عن القيم والمبادئ”

ويُعدُّ “ويكد” من أبرز العروض المسرحية الموسيقية العالمية، واستقطب ما يزيد على 70 مليون مشاهد في أكثر من 130 مدينة في 25 دولة، ويقدَّم العرض في الرياض بمشاركة أكثر من 100 فنان وفني وعضو أوركسترا، إضافة إلى تصميم ديكورات مسرحية ضخمة تشتمل على ما يفوق 350 زيًّا مسرحيًّا، إلى جانب أبرز المعزوفات الشهيرة، منها: Defying Gravity، Popular، وFor Good.

وللمزيد من المعلومات حول تذاكر “ويكد”، يمكن زيارة الرابط الآتي: .Wicked.platinumlist.net