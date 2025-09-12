Icon

ملكية الرياض توضح آلية منصة التوازن العقاري

الجمعة ١٢ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٤٤ مساءً
ملكية الرياض توضح آلية منصة التوازن العقاري
المواطن - فريق التحرير

نشرت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، تفاصيل عمل منصة التوازن العقاري المخصصة لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في شراء أراضٍ سكنية بمدينة الرياض بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع.

وأكدت الهيئة عبر حسابها بمنصة إكس، أن الأراضي ليست منحًا مجانية ولا يقتصر البرنامج على دفعة واحدة فقط، مشيرة إلى أن المنصة لا تُعد بديلاً عن موقع الهيئة أو حساباتها الرسمية.

وشددت الهيئة على أن منصة التوازن العقاري هي القناة الرسمية الوحيدة لتقديم الطلبات، ولا يوجد أي وسيط أو جهة بديلة تمثلها، مؤكدة أن أسبقية التسجيل لا تمنح المتقدمين أولوية في الاستحقاق.

