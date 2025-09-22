Icon

ملك الأردن يهنئ الملك سلمان بمناسبة اليوم الوطني

الإثنين ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:١٢ مساءً
ملك الأردن يهنئ الملك سلمان بمناسبة اليوم الوطني
المواطن - واس

هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بمناسبة اليوم الوطني الـ 95 للمملكة.

وأعرب جلالته في برقية بهذه المناسبة، عن أصدق التهاني والمشاعر الأخوية، سائلاً الله تعالى أن يعيدها على خادم الحرمين الشريفين وهو ينعم بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب السعودي بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

