Icon

مليار شخص حول العالم يعانون من اضطرابات عقلية Icon مدني الرياض يخمد حريقًا في ناقلة وقود إثر حادث مروري Icon مروج الحشيش والإمفيتامين في قبضة الأمن بعسير Icon شاهد.. زعيم كوريا الشمالية يصل بكين على متن قطار مصفح Icon وظائف شاغرة لدى شركة الدواء Icon السعودية تسهم في إحباط تهريب 125 كيلوجرامًا من الكوكايين في لبنان Icon طلاب من 55 دولة يجتمعون في رحاب جامعة الفيصل لتجربة تعليمية عالمية Icon التأمينات الاجتماعية تطلق منصة GOSI Brain للذكاء الاصطناعي Icon عمومية الصحفيين تستعرض شؤون المهنة وتقر عددًا من اللوائح Icon ضبط مخالفين للائحة الأمن والسلامة البحرية في تبوك Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
صحة وطب‎
النساء أكثر تأثرًا من الرجال

مليار شخص حول العالم يعانون من اضطرابات عقلية

الثلاثاء ٢ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤٣ مساءً
مليار شخص حول العالم يعانون من اضطرابات عقلية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكدت منظمة الصحة العالمية (WHO) في تقريرين جديدين، “الصحة النفسية العالمية اليوم”، و”أطلس الصحة النفسية 2024″، أن أكثر من مليار شخص حول العالم يعانون من اضطرابات نفسية، بزيادة طفيفة لكنها ملحوظة مقارنة بالإحصاءات التي جُمعت عام 2000.

ويُعد القلق والاكتئاب أكثر الاضطرابات النفسية شيوعًا، حيث يعاني منها واحد من كل سبعة أشخاص عالميًا، حيث تُظهر البيانات أن النساء أكثر تأثرًا من الرجال، مع انتشار أعلى للقلق والاكتئاب واضطرابات الأكل بين الإناث، بينما يسود اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وتعاطي المخدرات بين الذكور.

قد يهمّك أيضاً
توقعات بارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان عالميًّا بنسبة 60 %

توقعات بارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان عالميًّا بنسبة 60 %

متحور مو الجديد يثير قلق منظمة الصحة العالمية

متحور مو الجديد يثير قلق منظمة الصحة العالمية

اضطرابات عقلية

وتُشير تقارير منظمة الصحة العالمية، إلى تفاوت كبير في توفير الرعاية النفسية بين الدول، ففي الدول منخفضة الدخل، يتلقى أقل من 10% من المصابين الرعاية اللازمة، مقارنة بأكثر من 50% في الدول مرتفعة الدخل.

ويبلغ متوسط الإنفاق الحكومي على الصحة النفسية 2% فقط من إجمالي ميزانيات الصحة، وهو مستوى ظل ثابتًا منذ 2017، في حين تنفق الدول مرتفعة الدخل ما يصل إلى 65 دولارًا للفرد على الصحة النفسية، لا تتجاوز النفقات في الدول منخفضة الدخل 0.04 دولار للفرد، مما يكشف فجوة هائلة في التمويل.

الاضطرابات النفسية

وبحسب تقرير المنظمة، تُشكل الاضطرابات النفسية ثاني أكبر أسباب الإعاقة طويلة الأمد بعد آلام الظهر، وتُسهم في خسارة سنوات الحياة الصحية وتزيد من تكاليف الرعاية الصحية للأفراد والأسر.

كما يُكلف الاكتئاب والقلق وحدهما الاقتصاد العالمي نحو تريليون دولار سنويًا بسبب فقدان الإنتاجية، كما تُعد الاضطرابات النفسية سببًا رئيسيًا للوفيات بالانتحار، حيث سجّل عام 2021 نحو 727 ألف حالة انتحار، مما يجعلها من الأسباب الرئيسية للوفاة بين الشباب عالميًا، ورغم هدف الأمم المتحدة لتقليص وفيات الانتحار بثلث بحلول 2030، تُشير التوقعات إلى تحقيق انخفاض بنسبة 12% فقط.

ودعت منظمة الصحة العالمية إلى تبني نماذج رعاية قائمة على المجتمع، لكن أقل من 10% من الدول تحولت بالكامل إلى هذه النماذج، حيث لا تزال معظم الخدمات تعتمد على المستشفيات النفسية، مع نسبة كبيرة من الحجوزات اللا إرادية وإقامات طويلة الأمد.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد