مليونيرة صغيرة السن تكشف الخدعة الذهبية لتوفير المال

قالت المليونيرة الشابة روز هان، التي تحولت من متداولة في وول ستريت إلى مليونيرة في سن الـ32، إن معظم الشركات تضع هامشاً في أسعارها تحسباً لطلب العملاء تخفيضات، لكن القليل فقط يجرؤ على السؤال كما قدمت نصائح مهمة لتوفير المال.

المليونيرة هان، التي سددت ديوناً تجاوزت 100 ألف دولار قبل أن تبني ثروتها، تقول إن مكالمة هاتفية واحدة قد تكون كافية لتقليص فاتورة الإنترنت أو التأمين أو حتى رسوم البطاقة البنكية. بل إنك قد تحصل على مزايا إضافية دون أن تدفع فلساً واحداً!

طريقة توفير المال

وأضافت : “في عالم التفاوض، من يطرح الرقم الأول يحدد مسار الحديث. الشركات غالباً تبدأ بسعر مرتفع، لذا تنصح هان بأن تبادر أنت بتحديد السعر المرجعي، بناءً على بحث مسبق”، بحسب ما ذكرته لشبكة “CNBC”.

وقالت “على سبيل المثال: إذا عرض عليك بائع سيارة مستعملة سعراً قدره 15 ألف دولار، لا ترد بسؤال عام مثل “هل يمكن تخفيض السعر؟”، بل قل: “وجدت سيارات مماثلة بسعر 12 ألف دولار، وهذا أقرب لما أبحث عنه”.

وتابعت : “لا تطلب التخفيض فقط، بل أظهر للشركة كيف تستفيد من منحك إياه. فبدل أن تقول لشركة التأمين “هل يمكن خفض السعر؟”، قل: “لدي سجل قيادة نظيف منذ 5 سنوات، وأعتقد أنني أستحق سعراً يعكس ذلك، ويساعدكم في الحفاظ على عميل ملتزم”.

الشركات تبحث عن 3 أشياء

تبحث الشركات بحسب روز عن ثلاثة أشياء: الاحتفاظ بالعملاء، التوصيات، وزيادة الإيرادات. وإذا أظهرت لهم أنك تحقق هذه الثلاثة، ففرصك في الحصول على تخفيض ترتفع.

وتابعت: “ضع قائمة بفواتيرك الشهرية، واختر الأسهل للبدء، مثل فاتورة الهاتف. اجمع معلومات تدعم طلبك: أسعار المنافسين، مدة اشتراكك، أي مشاكل سابقة في الخدمة… ثم اتصل بثقة”.

كن ودوداً، وابدأ بمدح الخدمة. وإذا لم تحصل على نتيجة، اطلب التحدث إلى قسم “الاحتفاظ بالعملاء”. وإن لم تنجح المحاولة، أعد الاتصال في يوم آخر… فالموظف الجديد قد يكون أكثر مرونة.

يذكر أن روز هان، الكورية-الأميركية، لم تكن فقط مليونيرة عصامية، بل أصبحت أيضاً صوتاً مؤثراً في عالم التثقيف المالي، حيث يتابعها أكثر من مليون مشترك على يوتيوب، يتعلمون منها كيف يضيفون “صفراً” إلى حساباتهم البنكية.