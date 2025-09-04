مماشي الباحة.. متنفس للعوائل لممارسة الرياضة وتعزز جودة الحياة

تحظى منطقة الباحة بالعديد من المشروعات الحيوية النموذجية، التي تلامس حياة مختلف أفراد المجتمع، ولعل من أبرزها المماشي داخل المدن والمتنزّهات والغابات والحدائق العامة، التي توليها أمانة المنطقة اهتمامًا خاصًا، إذ تشجّع على ممارسة الرياضة، وتعزز جودة الحياة وتحسين نمط الحياة الصحي، وتُعد متنفسًا للعوائل والشباب ومحبي رياضة المشي في تمازج جميل بين الحفاظ على اللياقة البدنية وقضاء الأوقات للترفيه.

وأوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، أن المنطقة تضم 23 ممشى نموذجيًا في مدينة الباحة والمحافظات، مشيرًا إلى أنه تم تهيئتها بكل ما يحتاجه محبو رياضة المشي.

وبيّن أن تلك المماشي تشمل ممشى الحاوية بمدينة الباحة بطول (900) متر على مساحة تقدر بـ(4500) متر مربع من الجرانيت والبازلت والخرسانة المطبوعة، ومسطحات خضراء بنحو (2000) متر مربع، ومسار درجات بطول (500) متر، و(35) عمود إنارة ديكورية وإضاءة، و(100) جلسة وكرسي مصدات، ومنطقتي ألعاب حركية، إضافة إلى أشجار وشجيرات تبلغ (150) من الجاكرندا والأكاسيا، فيما بلغ طول ممر ممشى السعادة (180) مترًا من الجرانيت والبازلت والخرسانة المطبوعة، ومسطحات خضراء بمساحة (1850) مترًا مربعًا، ومسار درجات بطول (200) متر، و(51) جلسة وكرسي ألعاب قوى، وممشى اللافندر بطول (250) مترًا وبمساحة (1000) متر مربع، روعي فيه عمل مسار مخصص لذوي الإعاقة بطول (70) مترًا، ومساحة (120) مترًا مربعًا، ويضم (30) عمود إنارة ديكورية، ومناطق لاندسكيب وهارد سكيب بمساحة (700) متر مربع، وبلغ طول ممشى الغيم نحو (2100) متر، ويشمل ممرات مشاة بطول (150) مترًا، وممشى جادة الباحة المرحلة الأولى بمسار درجات بطول (1100) متر وعرض مترين، ويضم (133) موقف سيارات طولية، و(24) مسارًا ورميات لذوي الإعاقة، و(22) مسارًا خدمات للمحال التجارية وجدارية بمساحة (420) مترًا مربعًا، ومعالجة تشوهات بمساحة (100) متر طولي.

وأفاد المهندس السواط أنه يوجد بمحافظة بلجرشي (6) مماش، منها ممشى الغروب بطول (850) مترًا ويتراوح عرضه ما بين (4) إلى (6) أمتار، ويضم بنية متكاملة تشمل سياج حماية وأشجارًا مزهرة وأعمدة إنارة ديكورية ومقاعد للجلوس، إضافة إلى لوحات تشكيلية على امتداد الممشى.

وبين أن هناك (5) مماش بمحافظة المندق و(6) بمحافظة المخواة والمراكز التابعة، وتشمل مسطحات خضراء ومضامير رياضية مهيأة، تضم أجهزة رياضية متنوعة وكراسي الجلوس، وجميع الخدمات المساندة، التي تسهم في تعزيز الصحة العامة ونشر ثقافة المشي وجودة الحياة، بما يتماشى مع رؤية 2030.

وتتميز مماشي الباحة بإطلالة ساحرة على سهول تهامة وسط أجواء باردة لا تتجاوز درجة حرارتها نهارًا 30 درجة، وطبيعة ساحرة تجمع بين التكوينات الجبلية البديعة والبساط الأخضر، مما جعلها وجهة سياحية جاذبة لهواة المشي ومهمة لأهالي المنطقة والسياح القادمين للمكان من جميع مناطق المملكة وخارجها.