استعرضت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية مميزات الإصدار الجديد من شهادتي الميلاد والوفاة.

وقالت الأحوال المدينة عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس إن الشهادة تحتوي على اللغتين، ويمكن طباعتها من منصة أبشر”.

وتابعت: “تم إضافة خاصية رمز الإستجابة السريعة (QR) ليسهل التحقق من صحة الوثيقة”