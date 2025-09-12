Icon

مميزات الإصدار الجديد من شهادتي الميلاد والوفاة

الجمعة ١٢ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٥٠ صباحاً
مميزات الإصدار الجديد من شهادتي الميلاد والوفاة
المواطن - فريق التحرير

استعرضت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية مميزات الإصدار الجديد من شهادتي الميلاد والوفاة.

وقالت الأحوال المدينة عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس إن الشهادة تحتوي على اللغتين، ويمكن طباعتها من منصة أبشر”.

وتابعت: “تم إضافة خاصية رمز الإستجابة السريعة (QR) ليسهل التحقق من صحة الوثيقة”

