منتخب السعودية يهزم مقدونيا وديًا بهدفي البريكان والحمدان

فاز المنتخب السعودي على نظيره المقدوني بنتيجة 2-1، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، في إطار تحضيرات الأخضر للملحق الآسيوي المؤهل لنهائيات كأس العالم.
وتقدم المنتخب المقدوني بهدف الكسندر ترايكوفسكي (40)، فيما رد الأخضر بهدفي فراس البريكان (45) وعبدالله الحمدان (78).
ودفع الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للأخضر، في الشوط الأول بعض الأسماء الجديدة، أمثال سعد الناصر وصالح أو الشامات ومحمد بكر وعبدالرحمن الصانبي.
بينما غاب عن اللقاء الودي مع مقدونيا، قائد المنتخب سالم الدوسري ونواف العقيدي وزياد الجهني وناصر الدوسري، للإصابة.
90' 📸
🇸🇦 السعودية 2 – 1 مقدونيا 🇲🇰 #السعودية_مقدونيا pic.twitter.com/U93o4AKO6K
— المنتخب السعودي (@SaudiNT) September 4, 2025