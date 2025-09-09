منتخب مصر يتعادل مع بوركينا فاسو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

تعادل المنتخب المصري لكرة القدم مع مضيفه منتخب بوركينا فاسو بدون أهداف، في المباراة التي أقيمت بينهما، على ملعب “4 أغسطس” في العاصمة البوركينية واجادوجو، ضمن منافسات الجولة الثامنة للمجموعة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وبهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى (20) نقطة ليتصدر المجموعة الأولى، كما ارتفع رصيد منتخب بوركينا فاسو إلى (15) نقطة ليحتل المركز الثاني، وذلك قبل جولتين من انتهاء التصفيات.

يُشار إلى أن منتخب مصر يحتاج إلى حصد نقطة وحيدة من مباراتيه المتبقيتين في التصفيات الأفريقية أمام منتخبي جيبوتي وغينيا بيساو، لحسم تأهله رسميًّا لبطولة كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.