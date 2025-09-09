منتخب مصر يتعادل مع بوركينا فاسو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

وظائف شاغرة بـ فروع شركة جوتن وظائف شاغرة لدى شركة روابي وظائف فنية وإدارية شاغرة في شركة NOV وظائف إدارية شاغرة لدى مجموعة الفطيم وظائف إدارية وفنية شاغرة بشركة المراعي وظائف شاغرة في مستشفيات رعاية وظائف إدارية شاغرة لدى السودة للتطوير وظائف شاغرة بـ شركة التصنيع الوطنية وظائف شاغرة في البنك الإسلامي وظائف شاغرة لدى شركة الخزف
تعادل المنتخب المصري لكرة القدم مع مضيفه منتخب بوركينا فاسو بدون أهداف، في المباراة التي أقيمت بينهما، على ملعب “4 أغسطس” في العاصمة البوركينية واجادوجو، ضمن منافسات الجولة الثامنة للمجموعة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.
وبهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى (20) نقطة ليتصدر المجموعة الأولى، كما ارتفع رصيد منتخب بوركينا فاسو إلى (15) نقطة ليحتل المركز الثاني، وذلك قبل جولتين من انتهاء التصفيات.
يُشار إلى أن منتخب مصر يحتاج إلى حصد نقطة وحيدة من مباراتيه المتبقيتين في التصفيات الأفريقية أمام منتخبي جيبوتي وغينيا بيساو، لحسم تأهله رسميًّا لبطولة كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.