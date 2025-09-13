مندوب السعودية بالأمم المتحدة: قرار حل الدولتين يعيد التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية

الخارجية القطرية: القمة العربية الإسلامية ستناقش مشروع قرار بشأن الهجوم الإسرائيلي زلزال عنيف يضرب سواحل روسيا وتحذيرات من أمواج تسونامي خطيرة البرلمان العربي: إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين خطوة تعكس الدعم الدولي لحقوق الفلسطينيين موسم الخريف: اعتدال الأجواء واقتران القمر بالثريا في قران 19 وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر الدولية طقس السبت.. أمطار رعدية ورياح وبرد في 8 مناطق بيان سعودي مصري أمريكي إماراتي مشترك: لا حل عسكري في السودان 100 ألف ريال غرامة استخدام بنادق الصيد من جميع أنواع المركبات المتحركة الشرطة تباشر واقعة اعتداء ومحاولة إركاب بالقوة في الرياض
أكد المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل أن اعتماد الجمعية العامة لقرار حل الدولتين يمثل خطوة مهمة نحو إعادة التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية وعلى المسؤولية المشتركة للمجتمع الدولي في إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وإيجاد حل عادل وشامل يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وأعرب الدكتور الواصل في تصريح لوكالة الأنباء السعودية “واس” عن التزام المملكة الراسخ بمواصلة العمل مع الشركاء الدوليين لدعم كافة الجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والدائم، وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وذلك في ظل التوجيهات الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وبمتابعة وإشراف من قبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، لتسخير جهود المملكة وعلاقاتها واتصالاتها لدعم الأشقاء في فلسطين ولتحقيق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.