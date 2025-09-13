Icon

الخارجية القطرية: القمة العربية الإسلامية ستناقش مشروع قرار بشأن الهجوم الإسرائيلي Icon زلزال عنيف يضرب سواحل روسيا وتحذيرات من أمواج تسونامي خطيرة Icon البرلمان العربي: إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين خطوة تعكس الدعم الدولي لحقوق الفلسطينيين Icon موسم الخريف: اعتدال الأجواء واقتران القمر بالثريا في قران 19 Icon وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS Icon وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر الدولية Icon طقس السبت.. أمطار رعدية ورياح وبرد في 8 مناطق Icon بيان سعودي مصري أمريكي إماراتي مشترك: لا حل عسكري في السودان Icon 100 ألف ريال غرامة استخدام بنادق الصيد من جميع أنواع المركبات المتحركة Icon الشرطة تباشر واقعة اعتداء ومحاولة إركاب بالقوة في الرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
جهود القيادة سخرت الدبلوماسية السعودية لدعمه

مندوب السعودية بالأمم المتحدة: قرار حل الدولتين يعيد التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية

السبت ١٣ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٢٥ مساءً
مندوب السعودية بالأمم المتحدة: قرار حل الدولتين يعيد التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أكد المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل أن اعتماد الجمعية العامة لقرار حل الدولتين يمثل خطوة مهمة نحو إعادة التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية وعلى المسؤولية المشتركة للمجتمع الدولي في إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وإيجاد حل عادل وشامل يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

مركزية القضية الفلسطينية

وأعرب الدكتور الواصل في تصريح لوكالة الأنباء السعودية “واس” عن التزام المملكة الراسخ بمواصلة العمل مع الشركاء الدوليين لدعم كافة الجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والدائم، وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وذلك في ظل التوجيهات الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وبمتابعة وإشراف من قبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، لتسخير جهود المملكة وعلاقاتها واتصالاتها لدعم الأشقاء في فلسطين ولتحقيق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

قد يهمّك أيضاً
متحدث التعليم السابق مبارك العصيمي بعد مسيرة حافلة مع 5 وزراء: التعليم والإعلام منابرُ النور

متحدث التعليم السابق مبارك العصيمي بعد مسيرة حافلة مع 5 وزراء: التعليم...

الحقيل: ميزانية الخير تتضمن تقديم منتجات إسكانية للمواطنين

الحقيل: ميزانية الخير تتضمن تقديم منتجات إسكانية للمواطنين

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السعودية ترحب باعتماد الأمم المتحدة لإعلان نيويورك لتسوية قضية فلسطين
السعودية اليوم

السعودية ترحب باعتماد الأمم المتحدة لإعلان نيويورك...

السعودية اليوم
الأمم المتحدة تعتمد مقررًا سعوديًّا فرنسيًّا بشأن استئناف مؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية
السعودية اليوم

الأمم المتحدة تعتمد مقررًا سعوديًّا فرنسيًّا بشأن...

السعودية اليوم
الصين تعلن انضمامها لحل الدولتين بشأن القضية الفلسطينية
العالم

الصين تعلن انضمامها لحل الدولتين بشأن القضية...

العالم
قطر توجِّه رسالة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن الهجوم الإسرائيلي
السعودية اليوم

قطر توجِّه رسالة إلى الأمم المتحدة ومجلس...

السعودية اليوم
البرلمان العربي: تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بشأن تهجير الفلسطينيين باطلة ومرفوضة
العالم

البرلمان العربي: تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بشأن...

العالم
السعودية تدين وتستنكر استمرار الانتهاكات الإسرائيلية داخل سوريا
السعودية اليوم

السعودية تدين وتستنكر استمرار الانتهاكات الإسرائيلية داخل...

السعودية اليوم
الأمم المتحدة تدعو لتوفير 139 مليون دولار لمتضرري زلزال أفغانستان
العالم

الأمم المتحدة تدعو لتوفير 139 مليون دولار...

العالم