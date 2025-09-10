Icon

انفجار قاعدة عسكرية في كوريا الجنوبية وإصابة 7 أشخاص Icon مصرف الراجحي ينتهي من طرح صكوك بقيمة مليار دولار Icon معرض الصقور والصيد 2025.. موروث ثقافي يعزز الأثر الاجتماعي والحراك الاقتصادي Icon أرامكو تعلن بدء إصدار صكوك دولية مقومة بالدولار Icon آيفون 17 إير.. أنحف أجهزة أبل بقدرات خرافية Icon 9 حالات تستدعي إعطاء أفضلية المرور Icon أمطار غزيرة على الباحة تستمر حتى الـ 9 مساءً Icon كود الطرق السعودي يضع اشتراطات لتعزيز السلامة في مناطق الأعمال Icon طرح 47 مشروعًا عبر منصة استطلاع Icon المواقيت ومساجد الحل.. خدمات متجددة وتجربة ميسرة للحجاج Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
عكست مستوى متقدمًا في ضبط الانتهاكات والحد منها

من الأسواق إلى المنصات الرقمية.. السعودية تعزز رقابتها في حقوق الملكية الفكرية

الأربعاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٢٤ مساءً
من الأسواق إلى المنصات الرقمية.. السعودية تعزز رقابتها في حقوق الملكية الفكرية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، إطلاق التقرير السنوي لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية لعام 2024م، الذي يسلِّط الضوء على الجهود التكاملية بين مختلف الجهات الحكومية ضمن منظومة الإنفاذ، ويستعرض التقرير النتائج التي تحققت في عام 2024، التي عكست مستوى متقدمًا في ضبط الانتهاكات والحد منها، سواءً في المنشآت التجارية أو عبر المنافذ الحدودية والمنصات الرقمية.

ويُبرز التقرير الذي أُطلق بالتزامن مع المؤتمر الإقليمي لممارسات إنفاذ الملكية الفكرية, الذي تنظمه الهيئة، جهودها في تنفيذ أكثر من 2000 زيارة تفتيش وضبط ميداني في 51 مدينة ومحافظة داخل المملكة، نتج عنها ضبط أكثر من 3.6 ملايين منتج مخالف لنظام العلامات التجارية، كان معظمها في قطاع الملابس والأحذية بنسبة 52%, كما تعاملت الهيئة مع 330 إرسالية جمركية مُشتبهًا بها بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وأسفر ذلك عن منع دخول أكثر من 6.7 ملايين منتج مخالف إلى السوق المحلي.

قد يهمّك أيضاً
صلبة.. قوية وعميقة الجذور.. العلاقات السعودية المصرية كما يراها ولي العهد

صلبة.. قوية وعميقة الجذور.. العلاقات السعودية المصرية كما يراها ولي العهد

التحالف يُصدر 27 تصريحًا لسفن تحمل مواد نفطية وغذائية وأساسية

التحالف يُصدر 27 تصريحًا لسفن تحمل مواد نفطية وغذائية وأساسية

وفي الفضاء الرقمي، شهد العام 2024 ارتفاعًا ملحوظًا في وتيرة الحجب، حيث حُجب 7,908 مواقع إلكترونية مُخالفة، بزيادة بلغت 128% مقارنة بعام 2023؛ لمواقع بث مباشر تنتهك نظام حماية حقوق المؤلف, كما تلقّت الهيئة ودرست ما يزيد عن 3,200 شكوى متعلقة بانتهاك حقوق المؤلف والعلامات التجارية.

وعلى الصعيد الدولي، تقدمت المملكة في عددٍ من المؤشرات والتقارير الدولية ذات العلاقة بإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، منها تقرير الغرفة التجارية الأمريكية لمؤشر الملكية الفكرية, إضافة إلى تحقيق المملكة مرتبة متقدمة في مؤشر الإنفاذ في تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.

ويؤكد التقرير أن جهود الإنفاذ في المملكة لا تتوقف عند حدود المعالجة، بل تتسع لتشمل التوعية والتمكين والتعاون الدولي، بما يُسهم في بناء بيئة محفزة للإبداع والاستثمار.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي الغاشم والانتهاك السافر لسيادة قطر
السعودية اليوم

السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي...

السعودية اليوم
عبدالله الربيعة قصة شغف.. رمز الإنسانية السعودية والعطاء المتجدد
السعودية اليوم

عبدالله الربيعة قصة شغف.. رمز الإنسانية السعودية...

السعودية اليوم
المناور يقدم أوراق اعتماده سفيرًا للسعودية لدى المكسيك
السعودية اليوم

المناور يقدم أوراق اعتماده سفيرًا للسعودية لدى...

السعودية اليوم
من قلب السعودية.. نبض العطاء الخيري يمتد ليصل إلى أصقاع الأرض
السعودية اليوم

من قلب السعودية.. نبض العطاء الخيري يمتد...

السعودية اليوم
السعودية تطالب بمحاسبة الاحتلال على جرائم الإبادة والانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين بفلسطين
أخبار رئيسية

السعودية تطالب بمحاسبة الاحتلال على جرائم الإبادة...

أخبار رئيسية
تعاون سعودي – كويتي بمجالات الخدمة المدنية والتنمية الإدارية
السعودية اليوم

تعاون سعودي – كويتي بمجالات الخدمة المدنية...

السعودية اليوم
السفارة في فرنسا لـ المواطنين: تجنبوا مواقع الاحتجاجات
السعودية اليوم

السفارة في فرنسا لـ المواطنين: تجنبوا مواقع...

السعودية اليوم
السعودية تدين وتستنكر استمرار الانتهاكات الإسرائيلية داخل سوريا
السعودية اليوم

السعودية تدين وتستنكر استمرار الانتهاكات الإسرائيلية داخل...

السعودية اليوم