Icon

انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي الدولي وسباق الملواح أكتوبر المقبل Icon تعاون سعودي – كويتي بمجالات الخدمة المدنية والتنمية الإدارية Icon الطريق البري بين السعودية وعُمان.. إنجاز هندسي في قلب الربع الخالي Icon حريق في مستودع بحي الزايدي بمكة المكرمة Icon سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10619.10 نقطة Icon 50 مصنعًا سعوديًا يحصلون على شهادات الآيزو العالمية Icon القبض على 3 مقيمين لترويجهم الحشيش والإمفيتامين بالمدينة المنورة Icon إطلاق مسار جديد لحافلات جدة Icon فيصل بن فرحان يتلقى رسالة خطية من نظيره العراقي Icon محمد بن زايد يغادر الرياض وولي العهد في مقدمة مودعيه Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
سجل رقمًا قياسيًا جديدًا يضاف للأرقام والإنجازات الكبيرة السابقة

مهرجان ولي العهد للهجن 2025 يكسر حاجز الـ 100 ألف مطية

الأربعاء ٣ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤٨ مساءً
مهرجان ولي العهد للهجن 2025 يكسر حاجز الـ 100 ألف مطية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تخطى عدد المطايا المشاركة في مهرجان ولي العهد للهجن 2025، حاجز الـ(100) ألف مطية، وذلك فور نهاية اليوم الأول من النسخة السابعة في المهرجان المقام حاليًا على أرض ميدان الطائف التاريخي للهجن، ليسجل رقمًا قياسيًا جديدًا يضاف للأرقام والإنجازات الكبيرة التي حققها منذ انطلاق نسخته الأولى عام 2018.

وسجّلت النسخة الأولى مشاركة (11.178) مطية، والثانية (13.377) مطية، والثالثة (14.843) مطية، والرابعة (17.669) مطية، والخامسة (20.216) مطية، والسادسة (21.637) مطية، وبمجموع بلغ (98.920) مطية.

قد يهمّك أيضاً
عناد ينتزع الأسرع توقيتاً بمهرجان ولي العهد للهجن

عناد ينتزع الأسرع توقيتاً بمهرجان ولي العهد للهجن

عبدالعزيز الفيصل: مهرجان ولي العهد للهجن شهد تنافسًا قويًا

عبدالعزيز الفيصل: مهرجان ولي العهد للهجن شهد تنافسًا قويًا

وشهد اليوم الأول من المهرجان الذي انطلق أمس مشاركة (1495) مطية، وذلك ضمن منافسات فئة “الحقايق” رفع بها عدد المطايا المشاركة في نسخ المهرجان إلى (100.415) مطية.

وحصل المهرجان على شهادة موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية في نسخته السادسة لعام 2024، مسجلًا أكبر عدد من المطايا في سباقات الهجن في العالم، وشاركت (21,637) مطية، تزامنًا مع تسمية عام 2024 بعام الإبل، واحتفاءً بالقيمة الثقافية الفريدة التي تمثلها الإبل في حياة أبناء الجزيرة العربية، وتأصيل مكانتها الراسخة، وتعزيز حضورها محليًا ودوليًا، بصفتها موروثًا ثقافيًا أصيلًا، ومكونًا أساسيًا في البناء الحضاري.

وحصد المهرجان خلال دوراته السابقة على جوائز محلية ودولية، من أبرزها أربع جوائز من موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وأكبر مجسم هجن مضيء، وجائزة مكة للتميّز الاقتصادي لعام 2023، تقديرًا لإسهاماته النوعية في تنشيط الحراك الاقتصادي والثقافي المرتبط بالتراث.

وأسهم المهرجان منذ انطلاقه في تحقيق عوائد اقتصادية وتنموية، من خلال فعاليات متنوعة تدعم الموروث الشعبي وتعزز حضوره، وترسيخ صورة المملكة حاضنةً للتراث والهويَّة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد