مواصلات جدة تتيح مسارات الحافلات عبر خرائط جوجل

بدأت شركة مواصلات جدة، اليوم، في إضافة جميع مسارات حافلاتها إلى خرائط جوجل، بغية التسهيل على المستفيدين وتمكينهم في التخطيط لرحلاتهم بسهولة وسرعة.

وأفاد الرئيس التنفيذي لشركة مواصلات جدة المهندس يوسف الصائغ، أن هذه الخطوة تُتيح للركاب الوصول إلى معلومات دقيقة حول مواعيد الحافلات ومواقع محطاتها وتتبع مساراتها بشكل مباشر، من خلال تطبيق خرائط جوجل، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار سعي الشركة إلى تبني حلول تقنية تُعزز تجربة المستفيدين، وإتاحة جميع الممكنات التي تجعل رحلاتهم عبر منظومة النقل العام ميسرة وسهلة.

وأكد حرص الشركة على تطوير وتشغيل شبكة نقل عام متكاملة، ومستدامة في مدينة جدة، بما يخدم رؤية المملكة 2030، ويُسهم في تحسين جودة الحياة للسكان عبر توفير حلول تنقل آمنة وفعالة.

وحول تفاصيل الخدمة التي تبدأ باختيار المستفيد لوجهته عبر تطبيق الخرائط ومن ثم الضغط على أيقونة الحافلات ليظهر بعدها للمستفيد معلومات الرحلة ووقت الوصول، وأشارت الشركة إلى أن البداية تكمن في التخطيط للرحلات، الذي يمكّن المستفيدين من البحث عن مسار الحافلة الأنسب للوجهة، فضلاً عن الدقة والسهولة وذلك من خلال توفر معلومات مُحدّثة حول أوقات الوصول المتوقعة للحافلات، إلى جانب تغطية شاملة عبر إتاحة جميع مسارات شبكة مواصلات جدة على خرائط جوجل.