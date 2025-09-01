مواصلات جدة تُطلق خدمة “الميل الأول والأخير”

تُطلق شركة مواصلات جدة في السابع من سبتمبر الحالي, خدمة “الميل الأول والأخير” الجديدة، التي تُمكّن السكان من التنقل بين الأماكن الحيوية داخل المحافظة بيسر وسهولة.

وتنطلق الخدمة من محطة حافلات النقل العام الواقعة في هيفاء مول باتجاه مستشفى الملك فهد، وذلك من خلال خدمة نقل ترددية تُقدَّم بمركبات حديثة تضمن أعلى مستويات الراحة والأمان، حيث أخذت في الاعتبار هذه المواقع من أجل التسهيل على المراجعين والزوار وتهيئة وسائل نقل مريحة وحديثة أثناء تنقلاتهم.

وأكّد الرئيس التنفيذي لشركة مواصلات جدة المهندس يوسف الصائغ، التزام الشركة بتوفير حلول نقل مبتكرة وفعالة تلبي احتياجات كافة أفراد المجتمع بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويُسهم في رفع مستوى جودة الحياة، مشيرًا إلى أن خدمة “الميل الأول والأخير” تشكل خطوة إستراتيجية فاعلة لتعزيز الترابط بين المواقع الرئيسة ذات المرورية العالية، وتسهيل وصول المستفيدين إلى وجهتهم بوسائل آمنة ومستدامة وفعالة.

وبيّن أن هذه الخدمة، تمثل نقطة بداية لسلسلة من المبادرات المستقبلية؛ التي تهدف إلى تقديم خدمات نقل متكاملة تغطي الأماكن الحيوية والأحياء غير المخدومة حاليًا، وتوسيع نطاق شبكة حافلات النقل العام لخدمة أكبر شريحة من السكان والزوار، بما يعزز الاستدامة البيئية، ويرفع كفاءة البنية التحتية، ويقلل الاعتماد على المركبات الخاصة.

يذكر أن مسار الخدمة يبدأ من الساعة 7:00 صباحًا وحتى 5:00 مساءً من الأحد إلى الخميس، وبتكلفة 5 ريالات لكل رحلة.