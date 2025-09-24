قالت التأمينات الاجتماعية إنه يتم صرف المعاشات التقاعدية التأمينية مقدمًا وبشكل موحد لكافة العملاء في بداية الشهر الميلادي مع مراعاة في حال وافق يوم الصرف أجازه رسمية فانه يتم تقديم الصرف الى اخر يوم عمل قبل الإجازة.

مواعيد صرف المعاشات

كما نشرت التأمينات مواعيد صرف المعاشات لما تبقى من عام 2025 لعملاء نظامي التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية.