Icon

سماء الأحساء تزدان بالألعاب النارية احتفاءً باليوم الوطني Icon طرح 3 فرص استثمارية لزراعة الشتلات والأشجار المثمرة في منطقة مكة المكرمة Icon تراجع أسعار الذهب بعد تسجيلها أعلى مستوى في الجلسة السابقة Icon الصندوق العقاري يُودع مليارًا و36 مليون ريال في حسابات مستفيدي الدعم السكني Icon أمطار غزيرة على العاصمة المقدسة حتى المساء  Icon مواعيد صرف المعاشات لما تبقى من عام 2025 Icon ارتفاع أسعار النفط اليوم Icon إلغاء رحلة من كل 10 رحلات اليوم في مطار بروكسل Icon مسيرات القوات البحرية تجوب شواطئ الجبيل بمناسبة اليوم الوطني Icon توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح وغبار على عدة مناطق  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم

مواعيد صرف المعاشات لما تبقى من عام 2025

الأربعاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥١ صباحاً
مواعيد صرف المعاشات لما تبقى من عام 2025
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قالت التأمينات الاجتماعية إنه يتم صرف المعاشات التقاعدية التأمينية مقدمًا وبشكل موحد لكافة العملاء في بداية الشهر الميلادي مع مراعاة في حال وافق يوم الصرف أجازه رسمية فانه يتم تقديم الصرف الى اخر يوم عمل قبل الإجازة.

مواعيد صرف المعاشات

كما نشرت التأمينات مواعيد صرف المعاشات لما تبقى من عام 2025 لعملاء نظامي التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية.

قد يهمّك أيضاً
التأمينات توضح مواعيد صرف المعاشات والمستحقات التأمينية للمستفيدين

التأمينات توضح مواعيد صرف المعاشات والمستحقات التأمينية للمستفيدين

مواعيد صرف المعاشات لما تبقى من 2025

مواعيد صرف المعاشات لما تبقى من 2025

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد