مواعيد مباريات دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين

الأحد ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:١٤ مساءً
مواعيد مباريات دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين
المواطن - واس

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم جدول مباريات دور الـ(16) من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي (2026 – 2025)، إذ ستقام المواجهات يومي (27 – 28) أكتوبر المقبل.

وتنطلق المباريات الاثنين (27) أكتوبر بأربع مواجهات، يلتقي فيها الخليج مع التعاون على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ويواجه الفتح نظيره الرياض على ملعب ميدان تمويل الأولى، ويلتقي الخلود مع النجمة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ويستضيف الباطن نظيره الأهلي على ملعب نادي الباطن في حفر الباطن.

وتستكمل المباريات يوم الثلاثاء (28) أكتوبر، بلقاء القادسية مع الحزم على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، فيما يواجه الشباب نظيره الزلفي على ملعب إس إتش جي أرينا في الرياض، وفي اللقاء الثالث يستضيف الأخدود فريق الهلال على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية في نجران، ويختتم الاتحاد مباريات الدور حين يحل ضيفًا على النصر في المواجهة التي ستقام على ملعب الأول بارك في الرياض.

يُذكر أن منافسات الدور ربع النهائي ستقام في يومي (28 – 29) نوفمبر، ومنافسات الدور نصف النهائي في يومي (23 – 24) فبراير.

