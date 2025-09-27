Icon

وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري المشترك بين دول التعاون والولايات المتحدة Icon وظائف شاغرة لدى مجموعة لاند مارك Icon طفل يسافر إلى الهند داخل حجرة عجلات طائرة Icon وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3 مدن Icon وظائف شاغرة في البنك الإسلامي Icon فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية Icon وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي Icon وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن Icon السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة Icon اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تستقطب زوارها من مختلف دول العالم

مواقع أثرية استثنائية.. العُلا وجهة سياحية عالمية

السبت ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٠٦ مساءً
مواقع أثرية استثنائية.. العُلا وجهة سياحية عالمية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تبرز محافظة العُلا في اليوم العالمي للسياحة إحدى الوجهات السياحية العالمية البارزة في المملكة، بما تمتلكه من مقومات طبيعية وتاريخية وثقافية جعلتها محطة جذب لزوار من مختلف دول العالم.

وتزخر بمواقع أثرية استثنائية يأتي في مقدمتها موقع الحِجر المسجل في قائمة التراث العالمي لليونسكو، والواجهات الصخرية النبطية، وجبل الفيل، إضافة إلى ما تحتضنه من فعاليات ومهرجانات سنوية تُسهم في تعزيز مكانتها السياحية.

قد يهمّك أيضاً
وكيل السّياحة البحرينيّ: توأمة بين الطّائف والمنامة في مجال السّياحة

وكيل السّياحة البحرينيّ: توأمة بين الطّائف والمنامة في مجال السّياحة

المملكة تفتح أبوابها للسياح من جميع أنحاء العالم قبل نهاية 2019

المملكة تفتح أبوابها للسياح من جميع أنحاء العالم قبل نهاية 2019

ومن أبرز الفعاليات القادمة في العُلا: مهرجان نبض العُلا الذي يُقام من 24 أكتوبر حتى 1 نوفمبر، ومهرجان الممالك القديمة من 20 نوفمبر حتى 6 ديسمبر، ومهرجان شتاء طنطورة من 18 ديسمبر حتى 10 يناير، إذ تتيح هذه الفعاليات للزوار تجارب متنوعة تجمع بين الفنون والثقافة والتراث والطبيعة.

وتعكس هذه الجهود ما تشهده المملكة من اهتمام بتنمية قطاع السياحة، وتحويله إلى رافد اقتصادي، بما يعزز حضور العُلا وجهة ملهمة تجمع بين التاريخ والطبيعة والفنون على المستوى الدولي.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مقومات طبيعية وبيئة ساحرة.. السعودية ترسّخ مكانتها كوجهةً سياحيةً عالميةً واعدةً
أخبار رئيسية

مقومات طبيعية وبيئة ساحرة.. السعودية ترسّخ مكانتها...

أخبار رئيسية