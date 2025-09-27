مواقع أثرية استثنائية.. العُلا وجهة سياحية عالمية

تبرز محافظة العُلا في اليوم العالمي للسياحة إحدى الوجهات السياحية العالمية البارزة في المملكة، بما تمتلكه من مقومات طبيعية وتاريخية وثقافية جعلتها محطة جذب لزوار من مختلف دول العالم.

وتزخر بمواقع أثرية استثنائية يأتي في مقدمتها موقع الحِجر المسجل في قائمة التراث العالمي لليونسكو، والواجهات الصخرية النبطية، وجبل الفيل، إضافة إلى ما تحتضنه من فعاليات ومهرجانات سنوية تُسهم في تعزيز مكانتها السياحية.

ومن أبرز الفعاليات القادمة في العُلا: مهرجان نبض العُلا الذي يُقام من 24 أكتوبر حتى 1 نوفمبر، ومهرجان الممالك القديمة من 20 نوفمبر حتى 6 ديسمبر، ومهرجان شتاء طنطورة من 18 ديسمبر حتى 10 يناير، إذ تتيح هذه الفعاليات للزوار تجارب متنوعة تجمع بين الفنون والثقافة والتراث والطبيعة.

وتعكس هذه الجهود ما تشهده المملكة من اهتمام بتنمية قطاع السياحة، وتحويله إلى رافد اقتصادي، بما يعزز حضور العُلا وجهة ملهمة تجمع بين التاريخ والطبيعة والفنون على المستوى الدولي.