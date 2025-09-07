موبايلي تشتري 2.5 مليون سهم من أسهمها 

أعلنت شركة اتحاد اتصالات “موبايلي” عن اكتمال عملية شرائها لعدد من أسهم الشركة والمخصصة لبرنامج الحوافز طويلة الأجل (برنامج أسهم الموظفين)؛ وذلك بناءً على موافقة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في مايو الماضي.

موبايلي تشتري 2.5 مليون سهم

وأوضحت موبايلي، في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الأحد، إن عدد الأسهم المشتراة بلغ 2.5 مليون سهم، بقيمة نحو 159.22 مليون ريال.

وأوضحت الشركة أن متوسط سعر الشراء للسهم بلغ 63.69 ريال.

وأشارت إلى أن فترة الشراء تمت خلال فترة أقصاها 12 شهرا من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية.

ولا تكون للأسهم المشتراة والمخصصة لبرنامج الحوافز طويلة الأجل أصوات في جمعيات المساهمين وتعد غير مستحقة لأي توزيعات نقدية خلال فترة احتفاظ الشركة بها.