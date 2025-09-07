موبايلي تشتري 2.5 مليون سهم من أسهمها 

بدء الاشتراك في منتج صح بعائد 4.88% خسوف كلي للقمر يشاهد في سماء السعودية.. الليلة كثافة مرورية على طريق الملك فهد في الرياض أمطار غزيرة على جازان تستمر حتى الـ9 مساء وظائف شاغرة في شركة PARSONS فيليز سارسفيلد بطلاً لـ كأس السوبر الأرجنتيني لكرة القدم مايكروسوفت: انقطاعات في كابلات بالبحر الأحمر حرائق تلتهم مساحات شاسعة من الغابات في البرتغال وإسبانيا أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد ورياح نشطة على 7 مناطق المدني يحذر: أمطار رعدية غزيرة على عدة مناطق حتى الخميس
أعلنت شركة اتحاد اتصالات “موبايلي” عن اكتمال عملية شرائها لعدد من أسهم الشركة والمخصصة لبرنامج الحوافز طويلة الأجل (برنامج أسهم الموظفين)؛ وذلك بناءً على موافقة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في مايو الماضي.
وأوضحت موبايلي، في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الأحد، إن عدد الأسهم المشتراة بلغ 2.5 مليون سهم، بقيمة نحو 159.22 مليون ريال.
وأوضحت الشركة أن متوسط سعر الشراء للسهم بلغ 63.69 ريال.
وأشارت إلى أن فترة الشراء تمت خلال فترة أقصاها 12 شهرا من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية.
ولا تكون للأسهم المشتراة والمخصصة لبرنامج الحوافز طويلة الأجل أصوات في جمعيات المساهمين وتعد غير مستحقة لأي توزيعات نقدية خلال فترة احتفاظ الشركة بها.