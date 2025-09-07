Icon

بدء الاشتراك في منتج صح بعائد 4.88% Icon خسوف كلي للقمر يشاهد في سماء السعودية.. الليلة Icon كثافة مرورية على طريق الملك فهد في الرياض Icon أمطار غزيرة على جازان تستمر حتى الـ9 مساء Icon وظائف شاغرة في شركة PARSONS Icon فيليز سارسفيلد بطلاً لـ كأس السوبر الأرجنتيني لكرة القدم Icon مايكروسوفت: انقطاعات في كابلات بالبحر الأحمر  Icon حرائق تلتهم مساحات شاسعة من الغابات في البرتغال وإسبانيا Icon أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد ورياح نشطة على 7 مناطق Icon المدني يحذر: أمطار رعدية غزيرة على عدة مناطق حتى الخميس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
مقابل 159.2 مليون ريال بلغ متوسط سعر الشراء 63.69 ريال للسهم

موبايلي تشتري 2.5 مليون سهم من أسهمها 

الأحد ٧ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٢ صباحاً
موبايلي تشتري 2.5 مليون سهم من أسهمها 
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة اتحاد اتصالات “موبايلي” عن اكتمال عملية شرائها لعدد من أسهم الشركة والمخصصة لبرنامج الحوافز طويلة الأجل (برنامج أسهم الموظفين)؛ وذلك بناءً على موافقة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في مايو الماضي.

موبايلي تشتري 2.5 مليون سهم

وأوضحت موبايلي، في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الأحد، إن عدد الأسهم المشتراة بلغ 2.5 مليون سهم، بقيمة نحو 159.22 مليون ريال.

قد يهمّك أيضاً
موبايلي: 1.2 مليون مستخدم لشبكتنا في يوم عرفة

موبايلي: 1.2 مليون مستخدم لشبكتنا في يوم عرفة

مكافحة المخدرات تكرم “موبايلي” لمشاركتها بفعاليات اليوم العالمي

مكافحة المخدرات تكرم “موبايلي” لمشاركتها بفعاليات اليوم العالمي

وأوضحت الشركة أن متوسط سعر الشراء للسهم بلغ 63.69 ريال.

وأشارت إلى أن فترة الشراء تمت خلال فترة أقصاها 12 شهرا من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية.

ولا تكون للأسهم المشتراة والمخصصة لبرنامج الحوافز طويلة الأجل أصوات في جمعيات المساهمين وتعد غير مستحقة لأي توزيعات نقدية خلال فترة احتفاظ الشركة بها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد