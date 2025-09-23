Icon

موجة غبار تحجب الرؤية على طريق الحرمين بجدة

الثلاثاء ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٠١ مساءً
المواطن - فريق التحرير

يشهد طريق الحرمين في محافظة جدة، مساء اليوم الثلاثاء، موجة غبار كثيف ورياح نشطة، تسببت في تدني الرؤية الأفقية، في ظل حالة من التقلبات الجوية على عدة مناطق.

توقعات حالة الطقس

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية متوسطة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير, المدينة المنورة, تصل إلى غزيرة على أجزاء من منطقتي الباحة ومكة المكرمة في حين تكون خفيفة على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم, حائل, كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الشرقية ونجران.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20 – 42 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

أما حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20 – 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط, وجنوبية إلى جنوبية شرقية تتحول مساءً غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 – 30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط, ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط, وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.

 

