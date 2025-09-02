Icon

شفافية في عمليات البيع والشراء

موسم تمور البدائع.. جودة في المنتج وإنعاش للحركة الاقتصادية

الثلاثاء ٢ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٠٥ مساءً
موسم تمور البدائع.. جودة في المنتج وإنعاش للحركة الاقتصادية
المواطن - فريق التحرير

يشهد سوق تمور محافظة البدائع حراكًا اقتصاديًا وزراعيًا مع انطلاق موسم تمور البدائع لعام 2025م، وسط إقبال واسع من المتسوقين والموردين من مختلف مناطق المملكة.

ويبلغ متوسط الكميات الواردة للسوق نحو 170 طنًا يوميًا من مختلف أصناف التمور، الأمر الذي يعكس جودة المنتج وتلبية احتياجات المستهلكين.
وأكّد المتسوقون أن أنواع التمور المعروضة في سوق البدائع ذات تنوع وجودة، وتحقق الرغبات المنشودة فيما يخص الكميات والقيمة المناسبة والطرح الوافر، بما يحقق الشفافية في عمليات البيع والشراء.

ويُعد موسم تمور البدائع من المواسم الزراعية والاقتصادية في المنطقة، نظرًا لما يمثله من قيمة إنتاجية وتجارية، إذ يجذب المتسوقين والمهتمين من مختلف مناطق المملكة.

يذكر أن مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة يُسهم في تنظيم أعمال السوق عبر وجود خمسة مراقبين يحملون الصفة الضبطية لمتابعة جودة المنتجات وتطبيق الأنظمة، إلى جانب أحد عشر موظفًا مُخصصين لخدمة العملاء في منصة الأسواق الموسمية، بما يعزز من كفاءة الخدمات المقدمة.

