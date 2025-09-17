Icon

موعد إيداع الدعم السكني وطريقة الاستعلام

الأربعاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٥ صباحاً
موعد إيداع الدعم السكني وطريقة الاستعلام
المواطن - فريق التحرير

قال برنامج سكني إن وزارة البلديات والإسكان تلتزم باستمرارية إيداع مبلغ الدعم السكني يوم 24 من كل شهر ميلادي بمدة أقصاها 5 أيام عمل لجميع المستفيدين، بإستثناء القسط الأول يتم إيداعه بعد السداد أيًا كان التاريخ.

وتابع سكني عبر منصة إكس: نود التنويه بأهمية سداد الاقساط حسب الجدولة الخاصة بكم مع الجهة الممولة.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يُقدم خدمات برامج الدعم السكني إلكترونيًا من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق، إضافة إلى خدمة “المستشار العقاري” لتمكين المستفيدين من تصميم دعمهم السكني، والحصول على أفضل التوصيات التمويلية والسكنية.

الاستعلام عن الدعم السكني

وتتيح وزارة الإسكان الاستعلام عن نزول الدعم إلكترونيًّا عبر اتباع الخطوات التالية:

أولًا: الدخول على منصة سكني من هنا. تسجيل الدخول عبر استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثانيًا: بعد ذلك كتابة جميع الطلبات والبيانات.

ثالثًا: ثم الضغط على تسجيل دخول.

رابعًا: الضغط على التحقق من حالة الاستحقاق.

خامسًا: التأكد من صحة جميع البيانات المطلوبة التي تم إدراجها. ثم الضغط على كلمة استعلام، بعد دقائق يظهر موعد صدور الدعم وجميع المعلومات التي تريد الحصول عليها.

