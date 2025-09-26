قال حساب المواطن إنه لو انطبقت شروط الأهلية وفي حال كان الشخص مستحقًا سيشمله الدعم بتاريخ 9 أكتوبر، ولمعرفة قيمة الاستحقاق بالإمكان استخدام حاسبة الدعم التقديرية: هنا

موعد إيداع حساب المواطن

جاء ذلك ردًا من حساب المواطن على استفسارات بشأن موعد إيداع حساب المواطن، عبر خدمة المستفيدين بمنصة إكس.

دعم الدفعة 95

ومن المتوقع أن يتم تقديم إيداع الدعم ليوم واحد، حيث يصادف يوم الدعم يوم إجازة رسمية وهو يوم الجمعة، ولذلك سيتم إيداع الدعم في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس الموافق 9 أكتوبر، بدلا من يوم الجمعة 10 أكتوبر.

وحسب النظام المتبع في إيداع الدعم يتم الإيداع في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي وتقديم الدعم أو تأخيره ليوم واحد في حالة صادف إجازة نهاية الأسبوع أو إجازة رسمية.

وفي وقت سابق، أوضح البرنامج، أن مكافأة الطلاب من البيانات المطلوبة للبرنامج.

وأضاف عبر منصة إكس: “أن مكافأة الطلاب من ضمن مصادر الدخل ولابد من الإفصاح عنها من خلال ملف المستفيد”.

حساب المواطن ومكافأة الطلاب