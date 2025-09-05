Icon

للمستفيدين المستوفين لشروط الاستحقاق

موعد إيداع دعم حساب المواطن للدفعة الـ 94 لشهر سبتمبر

الجمعة ٥ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٣٦ مساءً
موعد إيداع دعم حساب المواطن للدفعة الـ 94 لشهر سبتمبر
المواطن - فريق التحرير

يترقب مستفيديو حساب المواطن إيداع الدعم للدفعة الرابعة والتسعين للمستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق، لشهر سبتمبر الجاري.

ومن المنتظر أن يتم إيداع دعم حساب المواطن لشهر سبتمبر الجاري في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء 10 سبتمبر، بمشيئة الله.

تفاصيل الدفعة السابقة من دعم حساب المواطن

وقبل أسابيع، أودع برنامج حساب المواطن 3 مليارات ريال مخصص دعم شهر أغسطس للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والتسعين أكثر من 9.7 مليون مستفيد وتابع.

وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبد الله الهاجري، أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 250 مليار ريال منها 2.7 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، موضحًا أن 72% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1475 ريال.

وأشار الهاجري إلى أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 88%، وبلغ عدد التابعين أكثر من 7.4 مليون مستفيد.

