موعد صرف المنفعة التقاعدية

الجمعة ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:١٤ مساءً
موعد صرف المنفعة التقاعدية
المواطن - فريق التحرير

أعادت التأمينات الاجتماعية التذكير بأنه يتم صرف المنفعة التقاعدية في اليوم الأول من كل شهر ميلادي.

خطوات التسجيل بأثر رجعي في التأمينات

كما أوضحت التأمينات الاجتماعية: إن خطوات خدمة التسجيل بأثر رجعي تشمل الخطوات التالية:

النقر على “ابدأ الخدمة” وتسجيل الدخول.
اختيار الاشتراكات.
النقر على الخيارات ثم اختيار “إضافة مدة اشتراك – أنظمة التأمينات/ أنظمة التقاعد المدني والعسكري”​.
تعبئة البيانات المطلوبة ثم النقر على حفظ ومتابعة.
إرفاق المستندات المطلوبة والموافقة على الإقرار ثم النقر على حفظ ومتابعة.
إدخال رمز التحقق ثم النقر على تقديم.

في سياق متصل، أوضحت المؤسسة المعنى والمقصود برسالة “لم يعوض عنها” التي تظهر في حسابات بعض المستفيدين.

وقالت، عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس: “يقصد بهذه الرسالة عدم صرف مدد الاشتراك عبر منفعة الدفعة الواحدة في نظام التأمينات الاجتماعية أو منفعة المكافأة في نظام التقاعد المدني”.

التأمينات ووثيقة العمل الحر

في سياق متصل، أكدت التأمينات أن إصدار وثيقة العمل الحر لا يؤثر بأي حال من الأحوال على المعاش الخاص بالمستفيد في نظام التأمينات.

كما أكدت أنه لا يوجد شراء مدد خدمة في نظام التأمينات في الوقت الحالي وفقا لنظام التأمينات.

مدد الاشتراك

أما عن مدد الاشتراك بأنظمة التأمين والتقاعد، فأوضحت أنه يقصد بمدد الاشتراك، مدد الاشتراك المحتسبة وفقًا لأحكام نظام التقاعد المدني أو نظام التأمينات الاجتماعية أو كليهما، ويمتد ذلك إلى المدد المعتبرة في حكم المدد المقضية في نظام واحد من هذين النظامين”.

وأضافت: “يعد المشترك الذي يبلغ في تاريخ سريان نظام التأمينات الجديد سن (48) و(6) أشهر ميلادية في حكم من بلغ سن الخمسين سنة هجرية”.

وتابعت أنه يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل نأمل الاطلاع على المنصة التوعوية من خلال الرابط التالي “اضغط هنا​“.

خطوات خدمة التسجيل بأثر رجعي

كما قالت: إن خطوات خدمة التسجيل بأثر رجعي كما يلي:

