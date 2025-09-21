موهبة تنفذ الاختبار المسحي لـ2900 طالبٍ وطالبة موهوبٍ في 130 مدرسة

خاض أكثر من (2900) طالبٍ وطالبة من برنامج فصول موهبة الاختبار المسحي للعام الدراسي 2025-2026، الذي تنفذه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” لطلبة الصفين الأول المتوسط والأول الثانوي، في (130) مدرسة.

ويهدف الاختبار إلى التعرف على أداء الطلبة في المعارف الرياضية والعلمية التي تسبق مستوى صف الطالب؛ ليتسنى للمعلم إعداد الاختبارات التشخيصية المناسبة لكل طالب، ويمنح هذا الاختبار ولي الأمر والطالب فرصة للتعرف على مستوى الطالب في كل مجال من مجالات الرياضيات والعلوم، وتحديد مواطن التحسين فيها.

وأوضحت إدارة الشراكة مع المدارس في “موهبة” أن (1651) طالبًا وطالبة في الصف الأول الثانوي، و(1255) في الصف الأول المتوسط، خضعوا للاختبار خلال الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر الجاري، عبر منصة موهبة للتعليم الإلكتروني.

وأفادت بأنها ستزود منسقي المدارس بنتائج الطلبة لمشاركتها مع الطالب وولي الأمر، للعمل على وضع خطط التحسين بناءً على هذه النتائج، مشيرة إلى أن الاختبار نُفذ بمتابعة حثيثة من مشرفي “موهبة” على مدارس الشراكة.

وبلغ عدد المدارس المنضمة إلى برنامج “فصول موهبة” مع بداية العام الدراسي الحالي أكثر من (190) مدرسة موزعة على (17) مدينة من مدن المملكة، فيما تجاوز عدد الطلبة المنتظمين في البرنامج (9900) طالب وطالبة.

وتنفذ “موهبة” برنامجها مع عددٍ من المدارس الحكومية والأهلية التي اختيرت وفق معايير وآليات ومراحل تقييم دقيقة، بحيث تتسم جميع المدارس المشاركة بالبرنامج بمواصفات متميزة من حيث البنية التحتية، وطرق التدريس، وأساليب التقويم، وطرائق التعلّم، إضافة إلى تأهيل المعلمين وتدريبهم.