ميدان نجران للهجن يعلن نتائج سباقه لسنّ الحقايق

الأحد ٧ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٥ صباحاً
ميدان نجران للهجن يعلن نتائج سباقه لسنّ الحقايق
المواطن - فريق التحرير

نظّم ميدان الهجن بمنطقة نجران أمس، سباقه الرسمي لسنّ “الحقايق”، وذلك على ميدان الهجن بنجران.

وجاءت نتائج السباق المكوّن من (18) شوطًا، ومسافتها (2) كلم على النحو التالي: المركز الأول في الشوط الأول البكرة “شواهين” للمالك صالح آل شريان، والشوط الثاني القعود “الريّان” للمالك مشاري آل رزق، والشوط الثالث البكرة “شنذارة” للمالك سراج آل عامر، والشوط الرابع القعود “شاهين” للمالك مشاري آل رزق، والشوط الخامس البكرة “الشاهينية” للمالك علي آل رزق، والشوط السادس القعود “شاهين” للمالك حمد الكربي، والشوط السابع البكرة “شواهين” للمالك عامر الصيعري، والشوط الثامن القعود “الفهد” للمالك محمد شافي، والشوط التاسع البكرة “منوة” للمالك أحمد آل مرشد.

وحقق القعود “شاهين” للمالك طيب الكباشي المركز الأول في الشوط العاشر، والشوط الحادي عشر “دخول جماعي”، والشوط الثاني عشر القعود “روشن” للمالك أحمد آل مرشد، والشوط الثالث عشر البكرة “الظبي” للمالك مسفر آل رزق، والشوط الرابع عشر القعود “نجران” للمالك أحمد آل مرشد، والشوط الخامس عشر البكرة “سيوف” للمالك محمد العرجاني، والشوط السادس عشر “دخول جماعي”، والشوط السابع عشر البكرة “نجاح” للمالك عبدالله حثلة، والشوط الثامن عشر والأخير البكرة “انتصار” للمالك مشاري الصيعري.

