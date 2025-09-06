Icon

ميكروفون مفتوح يورط زوكربيرغ أمام ترامب

السبت ٦ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٢٧ مساءً
ميكروفون مفتوح يورط زوكربيرغ أمام ترامب
المواطن - فريق التحرير

شهد حفل عشاء رسمي أقيم في البيت الأبيض لحظة محرجة لمارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا”، حيث سُجّل صوته عبر ميكروفون مفتوح وهو يعترف للرئيس دونالد ترامب بعدم استعداده للإجابة عن سؤال وُجّه إليه خلال الحدث.

كان زوكربيرغ ضمن مجموعة بارزة من قادة صناعة التكنولوجيا الذين حضروا العشاء يوم الخميس، إلى جانب شخصيات مثل تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة “أبل”، وبيل غيتس، مؤسس “مايكروسوفت”، وسيرغي برين وسوندار بيتشاي من “غوغل”، وسام ألتمان، مؤسس “OpenAI”.

خلال الحدث، وجّه ترامب سؤالًا مباشرًا إلى زوكربيرغ أمام الجمهور والكاميرات، متسائلاً عن حجم الاستثمارات التي تنوي “ميتا” ضخها في الولايات المتحدة.

أجاب زوكربيرغ بتردد ملحوظ قائلًا: “أوه، يا إلهي، أعتقد أنها ستكون، لا أعلم، ربما 600 مليار دولار على الأقل بحلول 2028 في الولايات المتحدة، نعم”.

