Icon

الأمن السيبراني يطلق خدمة التصيد الإلكتروني للجهات الوطنية Icon فتح باب التأهيل لمشاريع توزيع الغاز الطبيعي في جدة وسدير والخرج Icon تدفقات غير مسبوقة لسد النهضة تهدد السودان بالغرق Icon رينارد يعلن قائمة الأخضر استعدادًا لمنافسات الملحق الآسيوي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2026 Icon وظائف شاغرة لدى داون تاون السعودية Icon التحالف الإسلامي يطلق دورة لتعزيز قدرات الكوادر اليمنية في محاربة تمويل الإرهاب Icon الملحقية الثقافية السعودية في ماليزيا تحتفي باليوم الوطني الـ95 Icon أبرز الأسئلة الشائعة وإجابتها بشأن منصة التوازن العقاري Icon حريق في مستودعات بالمدينة المنورة والمدني يتدخل Icon وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم

ميلان يقفز إلى صدارة الدوري الإيطالي بعد فوزه على نابولي بثنائية

الإثنين ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٤٠ صباحاً
ميلان يقفز إلى صدارة الدوري الإيطالي بعد فوزه على نابولي بثنائية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

فاز فريق ميلان على ضيفه نابولي (2 – 1) في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم أمس الأحد.

وقفز ميلان لصدارة ترتيب المسابقة بعدما رفع رصيده إلى (12) نقطة بفارق الأهداف عن كل من نابولي الثاني وروما الثالث.

قد يهمّك أيضاً
باراتيتسي: يوفنتوس تفوق على ميلان ويونايتد

باراتيتسي: يوفنتوس تفوق على ميلان ويونايتد

ميلان ضد يوفنتوس .. إبراهيموفيتش ورونالدو يقودان التشكيلة المتوقعة

ميلان ضد يوفنتوس .. إبراهيموفيتش ورونالدو يقودان التشكيلة المتوقعة

وسجل هدفي ميلان أليكسيس ساليمايكيرس وكريستيان بوليسيتش في الدقيقتين (3 و31) بينما سجل كيفين دي بروين هدف نابولي الوحيد من ركلة جزاء.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد