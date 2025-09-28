ميلان يقفز إلى صدارة الدوري الإيطالي بعد فوزه على نابولي بثنائية

الأمن السيبراني يطلق خدمة التصيد الإلكتروني للجهات الوطنية فتح باب التأهيل لمشاريع توزيع الغاز الطبيعي في جدة وسدير والخرج تدفقات غير مسبوقة لسد النهضة تهدد السودان بالغرق رينارد يعلن قائمة الأخضر استعدادًا لمنافسات الملحق الآسيوي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2026 وظائف شاغرة لدى داون تاون السعودية التحالف الإسلامي يطلق دورة لتعزيز قدرات الكوادر اليمنية في محاربة تمويل الإرهاب الملحقية الثقافية السعودية في ماليزيا تحتفي باليوم الوطني الـ95 أبرز الأسئلة الشائعة وإجابتها بشأن منصة التوازن العقاري حريق في مستودعات بالمدينة المنورة والمدني يتدخل وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة
فاز فريق ميلان على ضيفه نابولي (2 – 1) في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم أمس الأحد.
وقفز ميلان لصدارة ترتيب المسابقة بعدما رفع رصيده إلى (12) نقطة بفارق الأهداف عن كل من نابولي الثاني وروما الثالث.
وسجل هدفي ميلان أليكسيس ساليمايكيرس وكريستيان بوليسيتش في الدقيقتين (3 و31) بينما سجل كيفين دي بروين هدف نابولي الوحيد من ركلة جزاء.