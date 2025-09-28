ميلان يقفز إلى صدارة الدوري الإيطالي بعد فوزه على نابولي بثنائية

فاز فريق ميلان على ضيفه نابولي (2 – 1) في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم أمس الأحد.

وقفز ميلان لصدارة ترتيب المسابقة بعدما رفع رصيده إلى (12) نقطة بفارق الأهداف عن كل من نابولي الثاني وروما الثالث.

وسجل هدفي ميلان أليكسيس ساليمايكيرس وكريستيان بوليسيتش في الدقيقتين (3 و31) بينما سجل كيفين دي بروين هدف نابولي الوحيد من ركلة جزاء.