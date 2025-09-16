Icon

الإمارات وقطر والبحرين يخفضون أسعار الفائدة 25 نقطة أساس Icon ترامب في بريطانيا.. استقبال تاريخي واحتجاجات شعبية Icon مساند: لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة استقدام تم استخدامها Icon تنبيه من أتربة مثارة ورياح نشطة على الحدود الشمالية Icon لأول مرة.. توصية عالمية بأدوية التخسيس لعلاج السمنة Icon اتفاقية الدفاع الإستراتيجي بين السعودية وباكستان.. تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء Icon النصر يسحق استقلال دوشنبه الطاجيكي بخماسية نظيفة Icon في قبضة الأمن.. 4 مواطنين روجوا الحشيش في تبوك Icon لقاح الإنفلونزا الموسمية يخفف الأعراض ويقلل المضاعفات Icon الأهلي والهلال في قمة الجولة الثالثة من دوري روشن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
في دورتها الخامسة

نائب أمير الرياض يكرّم الفائزين بجائزة التواصل الحضاري

الثلاثاء ١٦ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٨ مساءً
نائب أمير الرياض يكرّم الفائزين بجائزة التواصل الحضاري
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، اليوم، الفائزين بـ”جائزة التواصل الحضاري” في نسختها الخامسة لعام 2025م، التي ينظمها مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري، وذلك خلال حفل أقيم بمقر المركز في الرياض.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله رئيس مجلس أمناء المركز الدكتور عبدالعزيز السبيل، والأمين العام الدكتور عبدالله الفوزان، وأعضاء مجلس الأمناء.

قد يهمّك أيضاً
نائب أمير الرياض يقدم العزاء لأسرة ابن فهيد

نائب أمير الرياض يقدم العزاء لأسرة ابن فهيد

محمد بن عبدالرحمن يزور مركز رعاية حالات التوحد

محمد بن عبدالرحمن يزور مركز رعاية حالات التوحد

واستهل الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها كلمة لرئيس مجلس الأمناء رفع خلالها التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة اليوم الوطني الـ95، مؤكدًا ما تعيشه المملكة من نهضة شاملة وإنجازات بارزة على المستويين المحلي والدولي.

وأشار الدكتور السبيل إلى دور المملكة بوصفها مأرز الإيمان ومصدر إشعاع للعالم، ومنها انطلقت رسالة الإسلام الخالدة القائمة على القرآن الكريم والهدي النبوي الشريف، لافتًا الانتباه إلى أن المركز يجسد هذه القيم عبر تعزيز الهوية الوطنية، والمحافظة على النسيج المجتمعي، وترسيخ مبدأ التسامح والانفتاح على الثقافات المتنوعة.

عقب ذلك شاهد الحضور فيلمًا وثائقيًا عن مسيرة الجائزة وأهدافها منذ انطلاقتها عام 2021، ثم تفضل سمو نائب أمير المنطقة بتكريم الفائزين والراعي الرسمي للجائزة، وتسلم هدية تذكارية بهذه المناسبة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد