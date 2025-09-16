نائب أمير الرياض يكرّم الفائزين بجائزة التواصل الحضاري

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، اليوم، الفائزين بـ”جائزة التواصل الحضاري” في نسختها الخامسة لعام 2025م، التي ينظمها مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري، وذلك خلال حفل أقيم بمقر المركز في الرياض.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله رئيس مجلس أمناء المركز الدكتور عبدالعزيز السبيل، والأمين العام الدكتور عبدالله الفوزان، وأعضاء مجلس الأمناء.

واستهل الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها كلمة لرئيس مجلس الأمناء رفع خلالها التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة اليوم الوطني الـ95، مؤكدًا ما تعيشه المملكة من نهضة شاملة وإنجازات بارزة على المستويين المحلي والدولي.

وأشار الدكتور السبيل إلى دور المملكة بوصفها مأرز الإيمان ومصدر إشعاع للعالم، ومنها انطلقت رسالة الإسلام الخالدة القائمة على القرآن الكريم والهدي النبوي الشريف، لافتًا الانتباه إلى أن المركز يجسد هذه القيم عبر تعزيز الهوية الوطنية، والمحافظة على النسيج المجتمعي، وترسيخ مبدأ التسامح والانفتاح على الثقافات المتنوعة.

عقب ذلك شاهد الحضور فيلمًا وثائقيًا عن مسيرة الجائزة وأهدافها منذ انطلاقتها عام 2021، ثم تفضل سمو نائب أمير المنطقة بتكريم الفائزين والراعي الرسمي للجائزة، وتسلم هدية تذكارية بهذه المناسبة.