قيادة تتجدد.. نائب أمير تبوك يودّع الزبن ويستقبل الزهراني مديرًا لشرطة المنطقة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير شرطة منطقة تبوك السابق اللواء إبراهيم بن سليمان الزبن، ومدير شرطة منطقة تبوك المعين حديثًا اللواء محمد بن سفر الزهراني.
وأثنى سموه على جهود اللواء الزبن التي بذلها طيلة فترة عمله، متمنيًا للواء الزهراني التوفيق في عمله، مشيدًا سموه بالجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الأمن في الميدان، ومنوهًا بالدعم الكبير الذي تحظى به القطاعات الأمنية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد -حفظهما الله-، وبمتابعة سمو وزير الداخلية.
وأعرب اللواء إبراهيم الزبن واللواء محمد الزهراني عن شكرهما وتقديرهما لسمو أمير منطقة تبوك وسمو نائبه على اهتمامهما ومتابعتهما لكافة الأجهزة الأمنية بالمنطقة.