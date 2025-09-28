Icon

وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري المشترك بين دول التعاون والولايات المتحدة Icon وظائف شاغرة لدى مجموعة لاند مارك Icon طفل يسافر إلى الهند داخل حجرة عجلات طائرة Icon وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3 مدن Icon وظائف شاغرة في البنك الإسلامي Icon فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية Icon وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي Icon وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن Icon السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة Icon اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

قيادة تتجدد.. نائب أمير تبوك يودّع الزبن ويستقبل الزهراني مديرًا لشرطة المنطقة

الأحد ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٥:٠٣ مساءً
قيادة تتجدد.. نائب أمير تبوك يودّع الزبن ويستقبل الزهراني مديرًا لشرطة المنطقة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير شرطة منطقة تبوك السابق اللواء إبراهيم بن سليمان الزبن، ومدير شرطة منطقة تبوك المعين حديثًا اللواء محمد بن سفر الزهراني.

وأثنى سموه على جهود اللواء الزبن التي بذلها طيلة فترة عمله، متمنيًا للواء الزهراني التوفيق في عمله، مشيدًا سموه بالجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الأمن في الميدان، ومنوهًا بالدعم الكبير الذي تحظى به القطاعات الأمنية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد -حفظهما الله-، وبمتابعة سمو وزير الداخلية.

قد يهمّك أيضاً
حادث يتسبب في وفاتين وإصابة حرجة بطريق #الجوف – #تبوك

حادث يتسبب في وفاتين وإصابة حرجة بطريق #الجوف – #تبوك

فرضية لهلال تبوك.. نقل حالة مصابة بـ كورونا إلى المستشفى

فرضية لهلال تبوك.. نقل حالة مصابة بـ كورونا إلى المستشفى

وأعرب اللواء إبراهيم الزبن واللواء محمد الزهراني عن شكرهما وتقديرهما لسمو أمير منطقة تبوك وسمو نائبه على اهتمامهما ومتابعتهما لكافة الأجهزة الأمنية بالمنطقة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رياح نشطة على تبوك حتى السابعة مساء 
السعودية اليوم

رياح نشطة على تبوك حتى السابعة مساء 

السعودية اليوم
“وقاء” يحذر من الاقتراب من مواقع الرش الجوي في تبوك
السعودية اليوم

“وقاء” يحذر من الاقتراب من مواقع الرش...

السعودية اليوم