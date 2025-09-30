نائب أمير مكة المكرمة يقدم التعازي لأبناء الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز حليب الكركم.. الأفضل قبل النوم اكتشاف يوثق 12 ألف سنة من مواقع الفن الصخري في صحراء النفود سكني يوضح السن المطلوب للتقديم للحصول على الدعم القبض على وافدين لاعتدائهم على آخر وسلب ماله بالرياض غلق محلين مخالفين لنظام بيع وخياطة الملابس العسكرية بالرياض 221 مليون عملية نقاط بيع في السعودية بقيمة 12 مليار ريال ترامب يمهل حماس 4 أيام للرد على خطة غزة هل تتأثر مصر بفيضانات السودان؟ توصيات جديدة لتعزيز برامج التحصين عالميًا
قدم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، تعازيه ومواساته لأبناء صاحبة السمو الملكي الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمها الله-، سائلًا الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.