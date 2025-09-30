نائب أمير مكة المكرمة يقدم التعازي لأبناء الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز

قدم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، تعازيه ومواساته لأبناء صاحبة السمو الملكي الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمها الله-، سائلًا الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.