نائب أمير مكة المكرمة يقدم التعازي لأبناء الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز

الثلاثاء ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٣٥ مساءً
المواطن - واس

قدم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، تعازيه ومواساته لأبناء صاحبة السمو الملكي الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمها الله-، سائلًا الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

