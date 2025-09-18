نتائج دوري أبطال أوروبا لكرة القدم

فاز فريق باريس سانت جيرمان الفرنسي على ضيفه أتلانتا الإيطالي بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأربعاء على ملعب “حديقة الأمراء” بالعاصمة الفرنسية باريس، ضمن الجولة الأولى من منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتفوَّق فريق ليفربول الإنجليزي على ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني بنتيجة (3 – 2) على ملعب “أنفيلد” بمدينة ليفربول البريطانية.

وفي مباراة ثالثة، تغلَّب فريق بايرن ميونيخ الألماني على ضيفه تشلسي الإنجليزي بنتيجة (3 – 1) على ملعب “أليانز أرينا” بمدينة ميونخ الألمانية.

وخسر أياكس الهولندي من ضيفه إنتر ميلان الإيطالي بهدفين دون رد على ملعب “يوهان كرويف أرينا” بالعاصمة الهولندية أمستردام.