نجلاء الردادي ضمن قائمة ستانفورد لأكثر العلماء تأثيرًا عالميًا للعام الرابع

للعام الرابع على التوالي، أدرج اسم الدكتورة نجلاء الردادي، أستاذ النانو والكيمياء بجامعة طيبة، ضمن قائمة الـ 2% من العلماء الأكثر تأثيرًا وتميزًا على مستوى العالم، وذلك وفق تصنيف جامعة ستانفورد لعام 2025.

وفي مداخلة تلفزيونية عبر قناة الإخبارية، أوضحت الردادي أن الشغف والصبر والمثابرة هي الركائز الأساسية للباحث الناجح، مؤكدة أن طريق البحث العلمي ليس مفروشًا بالورود، بل مليء بالتجارب والإخفاقات التي تسبق النجاحات.

وأضافت أن على الباحثين الشباب الانفتاح على العالم عبر المشاركة في الدورات والورش العلمية، والتعاون مع باحثين محليين ودوليين، مشددة على أن البحث العلمي ليس مجرد نشر أوراق، وإنما رسالة أسمى تهدف إلى خدمة المجتمع والإنسانية.

كما شددت الردادي على أن الجودة والإتقان هما أساس أي عمل بحثي ناجح، مشيرة إلى أن ذلك يتحقق بالتركيز على موضوعات حديثة ذات أثر ملموس في المجتمع، إلى جانب النشر في أوعية علمية مرموقة ذات معامل تأثير عالٍ.