نسر مهدد بالانقراض يظهر في سماء العُلا

الإثنين ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٣٤ مساءً
نسر مهدد بالانقراض يظهر في سماء العُلا
المواطن - واس

وثّق فريق الرصد البيئي في محمية شرعان الطبيعية بمحافظة العُلا ظهور نسر “روبل”، المصنَّف ضمن الطيور المهددة بالانقراض، في رصد يُعد من الحالات النادرة على مستوى المملكة، ويُسجَّل كالتوثيق الرسمي الثاني لهذا النوع في أجواء العُلا.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار جهود الهيئة الملكية لمحافظة العُلا لحماية التنوع البيولوجي وصون الحياة الفطرية، وتعزيز مبادراتها الرامية إلى استدامة النظم البيئية في المنطقة، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في جانب الاستدامة وحماية البيئة.

وتتميّز العُلا بتنوّع تضاريسها الطبيعية الممتدة بين الجبال والوديان والواحات، ما جعلها موطنًا لعدد كبير من الكائنات البرية والطيور النادرة، وقد وثّقت النقوش والرسوم الصخرية المنتشرة في مواقعها الأثرية قدم العلاقة بين الإنسان والحياة البرية في المنطقة، حيث تظهر صور للحيوانات والطيور التي عاشت في بيئة العُلا قبل آلاف السنين.

وتُعد محمية شرعان الطبيعية من أبرز المحميات في العُلا وأوسعها، إذ تتجاوز مساحتها (1500) كيلومتر مربع، وتحتضن تنوعًا بيئيًا غنيًا يضم الذئاب العربية، والغزلان، والنسور، وغيرها الكثير من أنواع الطيور والحيوانات والنباتات النادرة، فضلاً عن تشكيلاتها الجيولوجية الفريدة التي تُبرز جماليات العُلا الطبيعية، وقد خُصصت المحمية لتكون مركزًا لإعادة توطين الحياة الفطرية وتوفير بيئة آمنة للكائنات البرية النادرة.

ويؤكد هذا التوثيق النادر أهمية العُلا بصفتها مركزًا رائدًا في حماية البيئة وإحياء الحياة البرية، إلى جانب ما تزخر به من إرث حضاري وثقافي، وما تتميّز به من طبيعة خلابة جعلتها وجهة بارزة للتاريخ والطبيعة والسياحة معًا.

