نظارة ذكية تضع زوكربيرغ في موقف محرج

كشف الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا”، مارك زوكربيرغ، عن مجموعة جديدة من النظارات الذكية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال مؤتمر “ميتا كونكت” السنوي للمطورين.

وشملت الإعلانات شراكات مع علامتي “راي-بان” و”أوكلي”، إلى جانب تقديم سوار عصبي ذكي يتصل بنظارات “ميتا راي-بان ديسبلاي”، ويتيح للمستخدمين تنفيذ مهام مثل إرسال الرسائل باستخدام إيماءات يد بسيطة.

موقف محرج

ووصف زوكربيرغ هذه الابتكارات بأنها “اختراق علمي هائل”، في إطار سعي الشركة لدمج الذكاء الاصطناعي في الأجهزة القابلة للارتداء.

لكن لم تسر الأمور كما كان مخططًا، إذ سرعان ما تحوّل التركيز إلى مشكلات واجهت العرض الحي.

حاول زوكربيرغ استعراض قدرات الذكاء الاصطناعي بالتواصل مع الطاهي والمؤثر الغذائي جاك مانكوسو عبر اتصال فيديو، وطلب من الذكاء الاصطناعي ابتكار صلصة مستوحاة من المطبخ الكوري باستخدام المكونات المتاحة.

لكن النظام تعطل فجأة وتجاهل التعليمات، مصرّاً على أن الطاهي قد خلط المكونات مسبقاً، بينما لم يحدث ذلك.

حاول مانكوسو ثلاث مرات إعادة السؤال، لكن الذكاء الاصطناعي واصل التجاهل، ما دفع المنظمين إلى قطع الفقرة مبكراً وسط أجواء مرتبكة.

مانكوسو أرجع الخطأ إلى مشكلة في الاتصال بشبكة “واي فاي”، بينما علّق زوكربيرغ مازحًا: “المفارقة في الأمر كله أنك تقضي سنوات في تطوير التكنولوجيا، ثم تتعطل الواي فاي يوم الإطلاق”.