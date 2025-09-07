Icon

نفوق 4 حيتان عنبر في ليبيا بطريقة غامضة

الأحد ٧ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:١٩ مساءً
المواطن - فريق التحرير

شهد شاطئ مدينة أجدابيا شرق ليبيا واقعة غير معتادة، بعدما جرفت الأمواج 4 حيتان من نوع العنبر إلى اليابسة، في مشهد أثار تساؤلات وقلقاً بيئياً واسعاً.

وأوضحت وزارة الثروة البحرية أنها تلقت بلاغاً، بوجود الحيتان النافقة في منطقة أمرير قابس، وعلى الفور تم تشكيل فريق ميداني بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وخبراء الأحياء البحرية، حيث جرى أخذ عينات لفحصها ومعرفة أسباب الجنوح المفاجئ.

وبينت السلطات أن جثث الحيتان قد تتحول إلى تهديد بيئي وصحي إذا تُركت على الشاطئ، بسبب احتمالية تلوث المياه وإطلاق غازات ضارة أو نقل مسببات أمراض. ولهذا تولت فرق الطوارئ بالشركة العامة للخدمات أعمال الدفن تحت إشراف أمن السواحل وبمساندة اللواء 166.

نفوق 4 حيتان عنبر في ليبيا

إلى ذلك ناشدت الوزارة المواطنين ورواد البحر الابتعاد عن موقع الجنوح وترك المجال للفرق المتخصصة، مشددة على أن مثل هذه الظواهر تتطلب متابعة دقيقة لما لها من أثر مباشر على البيئة البحرية.

يذكر أن حيتان العنبر تعدّ أكبر الحيتان ذات الأسنان في العالم، حيث يصل طول الذكر البالغ إلى 20 متراً ووزنه إلى أكثر من 50 طناً.

وتعيش في معظم محيطات العالم، وتشتهر بقدرتها على الغوص إلى أعماق تتجاوز الألف متر بحثاً عن غذائها المفضل وهو الحبار العملاق.

كما تمتلك أكبر دماغ بين جميع الكائنات وتصدر أصواتاً هي الأقوى في الطبيعة، تستعملها للتواصل والملاحة بالصدى.

ولهذه الحيتان أهمية بيئية كبيرة فهي تساهم في حفظ توازن السلاسل الغذائية البحرية وتخصيب مياه المحيط بفضلات غنية بالعناصر المغذية، ما يعزز نمو العوالق النباتية التي تمتص كميات ضخمة من ثاني أكسيد الكربون وتساعد في مكافحة تغير المناخ.

إضافة إلى ذلك، يرتبط اسمها بمادة “العنبر الرمادي” (Ambergris) النادرة التي تتكون في أمعائها وتستخدم منذ قرون في صناعة أفخر أنواع العطور.

 

