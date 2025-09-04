نقل أشواط مهرجان ولي العهد للهجن عبر 11 قناة لـ 25 دولة

تشهد النسخة السابعة من مهرجان ولي العهد للهجن 2025، نقل أشواطها عبر 11 قناة فضائية ورقمية على الهواء مباشرة، يصل نطاق بثها لمنطقة الشرق الأوسط وشمال ووسط أفريقيا لأكثر من 25 دولة، استخدمت فيها اللجنة المنظمة للمهرجان تقنية (4K)، وبأحدث الأجهزة التقنية.

وخصصت اللجنة المنظمة كذلك “كابينة” تعليق ثابتة للمعلقين، إضافة إلى عربة النقل المتحركة المخصصة للمعلقين، رُبطت بجميع كاميرات النقل لتستوعب أكثر من معلق في الوقت ذاته.

وزادت اللجنة عدد الكاميرات المستخدمة لنقل الأشواط إلى 18 كاميرا ثابتة ومتحركة مقارنة بـ12 كاميرا استخدمت في النسخة الماضية، يعمل على تشغيلها وإخراج الصورة النهائية منها للمشاهد نحو 100 فني ومختص.

وخُصصت 3 برامج يومية تُبث على الهواء مباشرة، تغطي كل جوانب وفعاليات المهرجان هي: نواميس العرب، ومن الطائف، وخط النهاية، بمجموع 4 ساعات بث يوميًا، و4 ساعات بث مباشر لنقل منافسات السباق، بمجموع 8 ساعات يوميًا، وبلغت مساحة مقر الأستوديوهات توسعة أكبر بلغت 900 متر مربع.

وشيّدت اللجنة المنظِّمة مركزًا إعلاميًا متكاملًا جديدًا على مساحة 600 متر مربع، يستوعب أكثر من 200 إعلامي، ويضم المركز قاعة مؤتمرات صحافية، منطقة اللقاءات “مكس زون”، مزودة بشبكة إنترنت عالية السرعة، إلى جانب متطوعين يقدمون خدمات إخبارية بصورة احترافية لمختلف الجهات الإعلامية المحلية، والعربية، والعالمية، كلٌ بحسب طبيعتها.