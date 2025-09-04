Icon

ثوران بركان جبل سيميرو مجددًا في إندونيسيا Icon برعاية وزير الداخلية.. تخريج 121 خريجًا من الدورة التأهيلية الـ54 للضباط الجامعيين Icon مواصلات جدة تتيح مسارات الحافلات عبر خرائط جوجل Icon أمانة العاصمة المقدسة تغلق 7 مستودعات و5 ورش مخالفة Icon مخاطر تناول القهوة بعد الاستيقاظ مباشرة Icon أعراض تصاحب تورّم الكاحل تنذر بمخاطر صحية Icon نصيحة مهمة لصحتك النفسية خلال منتصف العمر Icon القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 60 كجم من القات المخدر بعسير Icon كاتب يؤكد أهمية تأسيس أرشيف وطني للصحافة السعودية ويعدد مزاياه Icon سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند 10655.61 نقطة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بتقنية الـ 4K فائقة الجودة

نقل أشواط مهرجان ولي العهد للهجن عبر 11 قناة لـ 25 دولة

الخميس ٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٠٩ مساءً
نقل أشواط مهرجان ولي العهد للهجن عبر 11 قناة لـ 25 دولة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تشهد النسخة السابعة من مهرجان ولي العهد للهجن 2025، نقل أشواطها عبر 11 قناة فضائية ورقمية على الهواء مباشرة، يصل نطاق بثها لمنطقة الشرق الأوسط وشمال ووسط أفريقيا لأكثر من 25 دولة، استخدمت فيها اللجنة المنظمة للمهرجان تقنية (4K)، وبأحدث الأجهزة التقنية.

وخصصت اللجنة المنظمة كذلك “كابينة” تعليق ثابتة للمعلقين، إضافة إلى عربة النقل المتحركة المخصصة للمعلقين، رُبطت بجميع كاميرات النقل لتستوعب أكثر من معلق في الوقت ذاته.

قد يهمّك أيضاً
13 قناة فضائية تنقل سباقات مهرجان ولي العهد للهجن

13 قناة فضائية تنقل سباقات مهرجان ولي العهد للهجن

آل الشيخ لولي العهد: شكرًا لدعمكم الرياضة وفعالياتها

آل الشيخ لولي العهد: شكرًا لدعمكم الرياضة وفعالياتها

وزادت اللجنة عدد الكاميرات المستخدمة لنقل الأشواط إلى 18 كاميرا ثابتة ومتحركة مقارنة بـ12 كاميرا استخدمت في النسخة الماضية، يعمل على تشغيلها وإخراج الصورة النهائية منها للمشاهد نحو 100 فني ومختص.

وخُصصت 3 برامج يومية تُبث على الهواء مباشرة، تغطي كل جوانب وفعاليات المهرجان هي: نواميس العرب، ومن الطائف، وخط النهاية، بمجموع 4 ساعات بث يوميًا، و4 ساعات بث مباشر لنقل منافسات السباق، بمجموع 8 ساعات يوميًا، وبلغت مساحة مقر الأستوديوهات توسعة أكبر بلغت 900 متر مربع.

وشيّدت اللجنة المنظِّمة مركزًا إعلاميًا متكاملًا جديدًا على مساحة 600 متر مربع، يستوعب أكثر من 200 إعلامي، ويضم المركز قاعة مؤتمرات صحافية، منطقة اللقاءات “مكس زون”، مزودة بشبكة إنترنت عالية السرعة، إلى جانب متطوعين يقدمون خدمات إخبارية بصورة احترافية لمختلف الجهات الإعلامية المحلية، والعربية، والعالمية، كلٌ بحسب طبيعتها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مهرجان ولي العهد للهجن 2025 يكسر حاجز الـ 100 ألف مطية
الرياضة

مهرجان ولي العهد للهجن 2025 يكسر حاجز...

الرياضة