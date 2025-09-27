نهاية مأساوية للنجمة التركية غللو

توفيت المغنية التركية الشهيرة غُل توت، المعروفة فنياً باسم “غُللو” عن عمر 51 عاماً، بعد سقوطها من شرفة منزلها في الطابق السادس بمنطقة تشينارجك التابعة لولاية يالوفا.

ووقع الحادث في الساعات الأولى من صباح يوم أمس الجمعة، وأكدت السلطات أنه نتيجة لكارثة عرضية أثناء لحظات من المرح العائلي، مما أثار موجة من الحزن والتكهنات بين معجبيها.

سقوط من الطابق السادس

ووفقاً لبيان رسمي صادر عن مكتب حاكم يالوفا، تلقى مركز الطوارئ بلاغاً حول “سقوط من ارتفاع عالٍ” في حي هارمانلار، شارع فالي أكي، حوالى الساعة 1:28 صباحاً.

وعند وصول الفرق الطبية والأمنية إلى الموقع، تبين أن غُللو، التي كانت تقضي وقتاً ممتعاً مع ابنتها وصديقة ابنتها داخل شقتها، سقطت من النافذة أو الشرفة بشكل غير متعمد.

وأجرت الفرق الطبية فحصاً فورياً، وأكدت وفاتها على الفور بسبب الإصابات البالغة، قبل نقل جثتها إلى مشرحة مستشفى يالوفا التعليمي والبحثي.