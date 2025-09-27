Icon

وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري المشترك بين دول التعاون والولايات المتحدة Icon وظائف شاغرة لدى مجموعة لاند مارك Icon طفل يسافر إلى الهند داخل حجرة عجلات طائرة Icon وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3 مدن Icon وظائف شاغرة في البنك الإسلامي Icon فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية Icon وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي Icon وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن Icon السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة Icon اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
مشاهير
سقطت من الطابق السادس

نهاية مأساوية للنجمة التركية غللو

السبت ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:١٢ مساءً
نهاية مأساوية للنجمة التركية غللو
المواطن - فريق التحرير

توفيت المغنية التركية الشهيرة غُل توت، المعروفة فنياً باسم “غُللو” عن عمر 51 عاماً، بعد سقوطها من شرفة منزلها في الطابق السادس بمنطقة تشينارجك التابعة لولاية يالوفا.

ووقع الحادث في الساعات الأولى من صباح يوم أمس الجمعة، وأكدت السلطات أنه نتيجة لكارثة عرضية أثناء لحظات من المرح العائلي، مما أثار موجة من الحزن والتكهنات بين معجبيها.

سقوط من الطابق السادس

ووفقاً لبيان رسمي صادر عن مكتب حاكم يالوفا، تلقى مركز الطوارئ بلاغاً حول “سقوط من ارتفاع عالٍ” في حي هارمانلار، شارع فالي أكي، حوالى الساعة 1:28 صباحاً.

وعند وصول الفرق الطبية والأمنية إلى الموقع، تبين أن غُللو، التي كانت تقضي وقتاً ممتعاً مع ابنتها وصديقة ابنتها داخل شقتها، سقطت من النافذة أو الشرفة بشكل غير متعمد.

وأجرت الفرق الطبية فحصاً فورياً، وأكدت وفاتها على الفور بسبب الإصابات البالغة، قبل نقل جثتها إلى مشرحة مستشفى يالوفا التعليمي والبحثي.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد